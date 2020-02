Postagem da Secom critica Petra Costa por ‘denegrir’ o Brasil

A Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom) publicou uma postagem no Twitter nesta segunda-feira (3), criticando a cineasta Petra Costa por “denegrir uma nação” com o seu documentário, “Democracia em Vertigem”, que trata dos fatos que resultaram na chegada de Jair Bolsonaro à Presidência.

Em um vídeo postado em sua conta oficial, a Secom sustenta que a cineasta “assumiu o papel de ativista anti-Brasil” e questiona algumas declarações dela durante entrevista concedida no fim de semana a um canal americano.

A peça, de quase três minutos, mostra a diretora afirmando que desde a chegada de Bolsonaro ao poder, em janeiro de 2019, aumentou o número de mortes em ações policiais no estado do Rio de Janeiro e que o presidente incentiva fazendeiros a invadir terras indígenas e queimar a floresta amazônica.

Nos Estados Unidos, a cineasta Petra Costa assumiu o papel de militante anti-Brasil e está difamando a imagem do País no exterior. Mas estamos aqui para mostrar a realidade. Não acredite em ficção, acredite nos fatos. pic.twitter.com/NLnf8gA87c Publicidade — SecomVc (@secomvc) February 3, 2020

A Secom inseriu legendas para questionar vários destes argumentos.

Em uma série de tuítes em português e inglês, a secretaria repetiu as críticas e acrescentou: “é incrível que uma cineasta possa criar uma narrativa cheia de mentiras e prognósticos absurdos a fim de denegrir uma nação só porque não aceita o resultado das eleições”.

Pietra Costa, de 36 anos, disputa o Oscar de melhor documentário com “Democracia em Vertigem”, uma produção da Netflix, na qual faz uma retrospectiva de um ponto de vista pessoal dos eventos recentes que marcaram a política brasileira.

Publicidade

A fita, de duas horas, narra a chegada da esquerda ao poder com Luiz Inácio Lula da Silva ao poder, em 2003, o impeachment de sua sucessora, Dilma Rousseff, em 2016, a prisão de Lula em 2018 por corrupção e a ascensão de Bolsonaro.

Pietra Costa tem uma longa carreira como documentarista. Seu filme de estreia, “Olhos de Resssaca” (2009), foi exibido no Moma de Nova York e ganhou, entre outros, o prêmio de melhor curta-metragem no London International Documentary Festival. Seguiram-no “Elena” (2012) e “O Olmo e a Gaivota” (2015), ambos igualmente premiados.

Na cerimônia do Oscar no próximo domingo (9), “Democracia em Vertigem” competirá com outros quatro indicados (“American Factory”, “The Cave”, “For Sama” e “Honeyland”).