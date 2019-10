‘Posso ser um presidente sem partido’, afirma Bolsonaro

No último dia de visita à China, o presidente Jair Bolsonaro disse que, se a crise no PSL não se resolver, ele pode se tornar um “presidente sem partido”: “Tanto faz eu estar com ou sem partido”, declarou na manhã deste sábado, 26.

Depois de ficar dois dias na China, Bolsonaro vai para Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. No Twitter, ele publicou uma matéria do jornal China Daily sobre as relações do país com o Brasil.

– Obrigado China pela recepção! – Partindo para os Emirados Árabes. pic.twitter.com/1SEVipyNRW — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) October 26, 2019

Jair Bolsonaro também afirmou que quer ter uma boa quantidade de candidatos a prefeito nas eleições do ano que vem, mas que, para isso, precisa do controle do PSL. “Pretendo ter 30 a 40 candidatos, mas tenho que ter decisão sobre o partido. Não posso entrar e, quando chegar na convenção, eles me deixarem pra trás porque têm maioria. Os deputados sabem que quem quer ser candidato a prefeito é melhor tirar uma foto comigo e não com outra pessoa”, disse em uma clara indireta a Luciano Bivar, presidente nacional do PSL.