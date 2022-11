Porta-voz da campanha de Bolsonaro pede ‘serenidade’ e defende democracia

O ex-secretário de Comunicação da Presidência da República no governo Jair Bolsonaro, Fabio Wajngarten, um dos principais porta-vozes da campanha do presidente à reeleição, publicou nesta terça-feira no Twitter um post enigmático, no qual defende a democracia, pede paz e serenidade, mas não reconhece a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva na disputa presidencial.

“O meu apoio e solidariedade ao presidente Jair Bolsonaro são irrestritos. Nossa campanha foi limpa, profissional, ética e dentro das quatro linhas.

A democracia e a liberdade são pétreas. É momento de paz, reflexão e serenidade”, afirma.

O meu apoio e solidariedade ao Pr @jairbolsonaro são irrestritos.

Nossa campanha foi limpa, profissional, ética e dentro das 4 linhas.

A democracia e a liberdade são pétreas.”

É momento de paz, reflexão e serenidade. — Fabio Wajngarten (@fabiowoficial) November 1, 2022

Bolsonaro está calado e isolado desde a vitória de Lula no domingo, 30, enquanto apoiadores seus interditam rodovias pelo país e são alvos de operações policiais determinadas pelo Supremo Tribunal Federal.

Antes de Wajngarten, outro porta-voz importante da campanha, o ministro Fábio Faria (Comunicações), havia postado na segunda-feira, 30, uma declaração que também não permite aferir se ele reconhece ou não a vitória de Lula. “Você resgatou o nosso orgulho de ser brasileiro. Obrigado, Jair”, postou Faria, com uma foto sua ao lado de Bolsonaro.

Um dia depois, Faria fez outro post falando em “legado” de Bolsonaro, ao comemorar números do superávit primário do Brasil. “O legado do governo Bolsonaro vai começar a aparecer cada dia”, publicou.

Você resgatou o nosso orgulho de ser brasileiro. Obrigado, Jair. pic.twitter.com/jd6Jxlw7Sw — Fábio Faria 🇧🇷🇧🇷🇧🇷 (@fabiofaria) October 31, 2022