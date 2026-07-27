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Política

Por ‘toque feminino’ nas agendas, Renan escala coordenadora de campanha para acompanhá-lo

Amanda Vettorazzo se tornará uma figura mais presente nas agendas do postulante do Missão ao comando do Palácio do Planalto

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 jul 2026, 10h45 | Atualizado em 27 jul 2026, 10h50
Casal sorridente em roupa de mergulho preta e coletes salva-vidas, com máscaras na testa, dentro de um rio de águas claras em meio à vegetação densa da floresta. Outras pessoas mergulham ao fundo
Renan Santos e Amanda Vettorazzo  (Instagram/Reprodução)
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Candidato do Missão à presidência da República, Renan Santos decidiu escalar uma aliada para acompanha-lo nos compromissos de campanha, com o objetivo de “dar um toque feminino” nas agendas.

Coordenadora da campanha e vereadora em São Paulo, Amanda Vettorazzo se tornará uma figura mais presente nas agendas do postulante ao comando do Palácio do Planalto.

Na avaliação de integrantes da campanha, Amanda tem boa relação com o público feminino e usar suas redes sociais para mostrar Renan e suas propostas pode ser interessante para o candidato.

A ideia já começou a ser testada na viagem que ele fez por estados do centro-oeste.

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A iniciativa ocorre em meio às críticas que Renan recebeu por supostamente direcionar sua campanha digital majoritariamente ao público masculino jovem.

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