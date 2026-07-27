Por ‘toque feminino’ nas agendas, Renan escala coordenadora de campanha para acompanhá-lo

Candidato do Missão à presidência da República, Renan Santos decidiu escalar uma aliada para acompanha-lo nos compromissos de campanha, com o objetivo de “dar um toque feminino” nas agendas.

Coordenadora da campanha e vereadora em São Paulo, Amanda Vettorazzo se tornará uma figura mais presente nas agendas do postulante ao comando do Palácio do Planalto.

Na avaliação de integrantes da campanha, Amanda tem boa relação com o público feminino e usar suas redes sociais para mostrar Renan e suas propostas pode ser interessante para o candidato.

A ideia já começou a ser testada na viagem que ele fez por estados do centro-oeste.

Continua após a publicidade

A iniciativa ocorre em meio às críticas que Renan recebeu por supostamente direcionar sua campanha digital majoritariamente ao público masculino jovem.