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Ala influente do STF defende que Lula ignore apelos por representatividade na vaga de Barroso. Em meio a desgastes e ameaça de impeachments no Senado, ministros pregam nome combativo para blindar a Corte, enquanto nomes de aliados voltam a disputar a indicação ao tribunal.

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Uma ala influente do Supremo Tribunal Federal (STF) defende que o presidente Lula não ceda a apelos para a indicação de uma mulher ou de um jurista negro para a vaga aberta no final de 2025 com a aposentadoria do ministro Luís Roberto Barroso. Segundo a avaliação desses magistrados, no momento em que a Corte enfrenta uma crise de imagem e questionamentos sobre a suposta proximidade de parte de seus integrantes com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, sugerir critérios como representatividade significa que “está faltando adulto na sala” para discutir nomes que efetivamente possam ajudar o tribunal a sair do fogo cruzado.

Esses magistrados avaliam que o STF passa por um dos momentos mais sensíveis de sua história e que precisaria de indicados com um perfil mais combativo para, por exemplo, demover parte do Senado de encampar processos de impeachment de juízes a partir de 2027. Como mostrou VEJA, juízes começaram a listar nomes de senadores bolsonaristas tidos como “moderados” para tentar conquistar alguns votos e enfraquecer as negociações que miram a deposição de alguns dos togados. A nova formação do Senado no próximo ano tem pelo menos 49 parlamentares que já declararam interesse em levar adiante pedidos de impeachment.

O presidente Lula, a quem cabe a indicação do novo ministro do STF, já recebeu apelos por maior representatividade na cúpula do Judiciário, como uma lista de apoiadores que sugeriram o nome da ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Regina Helena Costa para a cadeira. O petista, no entanto, tem predileção pelo nome do advogado-geral da União, Jorge Messias, rejeitado pelo Senado em abril depois de articulação direta do presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP).

Candidato à reeleição, Alcolumbre é partidário da escolha do ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco, que atualmente ocupa um assento no Tribunal de Contas da União (TCU). Pacheco também tem a simpatia do ministro Alexandre de Moraes, mas não é considerado um nome da confiança de Lula.

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Dos atuais dez integrantes do tribunal, o presidente foi o responsável pela indicação de quatro – Dias Toffoli, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Segundo auxiliares, ele se arrependeu da escolha dos dois primeiros, entre outras coisas, porque Toffoli o impediu de ir ao velório do irmão quando estava preso na Lava-Jato e porque Cármen teve a oportunidade e não pautou a possibilidade de prisão em segunda instância, tema que permitia a ele responder às acusações do petrolão em liberdade. Em sentido oposto, considera Zanin e Dino escolhas acertadas.

Entre petistas, também existem críticas e lamentações variadas pelas escolhas de Edson Fachin e Luiz Fux pela ex-presidente Dilma Rousseff e pela do próprio Luís Roberto Barroso, também indicado pela sucessora de Lula.