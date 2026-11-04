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Política

Por que Trump mudou o discurso após a derrota nas eleições americanas

Para professor, aceno aos democratas reflete necessidade de negociar com um Congresso capaz de bloquear projetos e ampliar a pressão sobre o governo

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 nov 2026, 12h41
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A mudança de discurso de Donald Trump após a vitória democrata nas eleições legislativas reflete a necessidade de negociar com uma oposição fortalecida no Congresso. Essa é a avaliação de Henrique Magalhães Gomes, professor de Relações Internacionais do Ibmec, para quem o resultado obrigará Trump a ajustar tanto sua retórica quanto sua atuação nos dois anos restantes de mandato (este texto é um resumo do vídeo acima).

No Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol, nesta quarta-feira, 4, a apresentadora destacou o contraste entre a ameaça anterior de vetar tudo que chegasse à sua mesa e a declaração posterior de que trabalharia com os democratas. “Trump teve um recálculo, vai ter um recálculo de rota e de discurso”, afirmou o professor.

As polêmicas medidas de Donald Trump

O que explica a diferença entre os dois discursos?

Segundo Gomes, a retórica utilizada para mobilizar eleitores não se sustenta necessariamente no exercício cotidiano do poder. Durante a campanha, avaliou, lideranças tendem a elevar o tom para conquistar votos e convencer quem ainda não definiu sua posição.

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Depois da eleição, porém, o governo precisa lidar com a composição efetiva do Congresso. Na análise do professor, o aceno de Trump aos democratas expressa essa passagem do confronto eleitoral para a necessidade prática de construir condições de governar.

Quais obstáculos Trump terá pela frente?

Gomes apontou a possibilidade de bloqueio de projetos e de novas pressões por processos de impeachment como fatores que podem dificultar o restante do mandato. Para ele, a presença de uma maioria opositora nas duas Casas amplia os desafios políticos do governo.

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O professor também mencionou possíveis obstáculos às indicações para a Suprema Corte. Em sua avaliação, essas frentes tornam a relação com o Congresso especialmente sensível e ajudam a explicar a disposição de Trump de sinalizar diálogo.

O aceno aos democratas representa uma mudança ideológica?

Na leitura de Gomes, a declaração é sobretudo um movimento de pragmatismo político diante da nova correlação de forças. Trump procura estabelecer uma relação menos conflituosa com os vencedores para enfrentar as limitações impostas pelo resultado eleitoral.

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“Ele tenta deixar levemente a ideologia de lado”, afirmou. Para o professor, reconhecer a necessidade de conversar com a oposição faz parte do exercício democrático do governo: o aceno busca criar espaço para acordos em um cenário que será mais difícil para Trump.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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Donald Trump
Ponto de Vista
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