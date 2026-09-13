Por que tanto Lula como Flávio Bolsonaro contam com uma indicação a mais ao STF

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A crise que engolfa o Supremo Tribunal Federal, a maior da história da Corte, influencia diretamente a campanha eleitoral. Lula e Bolsonaro demonstram contar com mais vagas no STF do que o previsto, cada um mirando desafetos. A polarização política reflete-se no tribunal, intensificando a disputa pelas urnas.

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Não resta mais qualquer dúvida sobre o potencial da atual crise que engolfou o Supremo Tribunal Federal, a maior da história da Corte, para influenciar a campanha eleitoral e o resultado das urnas no primeiro turno, em 4 de outubro. Aos olhos de muitos eleitores, a polarização entre lulismo e bolsonarismo se manifesta também no plenário do STF.

Pelo que cada candidato propaga sobre o próprio rival, a divisão seria a seguinte: enquanto a ala de Alexandre de Moraes atuaria em maior consonância com o presidente Lula, um grupo do qual o ministro André Mendonça desponta hoje como o maior expoente estaria mais alinhado com Flávio Bolsonaro. Todos negam viés político.

À luz desse cenário, soa no mínimo inusitado que cada uma das duas candidaturas empatadas tecnicamente nas pesquisas dê mostras de contar com uma vaga a mais para preencher no Supremo em caso de vitória do que a contabilidade atual prevê.

Em comício na Avenida Paulista no feriado da Independência, o postulante do PL declarou, do alto de seu carro de som, que teria cinco ministros “contra as drogas, o aborto e a ideologia de gênero” a indicar para a Corte. Isso porque, segundo ele, “Alexandre de Moraes vai cair” por consequência das revelações sobre sua relação com o ex-dono do Master Daniel Vorcaro.

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Do lado de Lula, por sua vez, não há qualquer mistério sobre a ojeriza em relação ao ministro Dias Toffoli. No ato que marcou o lançamento oficial de sua campanha à reeleição, no Estádio da Vila Euclides, em São Bernardo do Campo (SP), o petista não o citou nominalmente, mas deixou claro de quem falava.

“No tempo da ditadura militar, um delegado de polícia permitiu que eu saísse da cadeia pra ir no enterro da minha mãe. Agora, no regime democrático, um juiz, um ministro que eu indiquei não permitiu que eu saísse da cadeia pra vir no enterro do meu irmão Vavá”, declarou aos apoiadores.

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Mais que isso, destaca-se o episódio em que, no início do ano, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, homem de confiança de Lula, levou pessoalmente um relatório com os indícios coletados pela corporação de suposto envolvimento de Toffoli na teia financeira do caso Master, do qual era relator à época, para o presidente do Supremo, Edson Fachin.

Na contramão das expectativas do Palácio do Planalto, os ministros da Corte se reuniram a portas fechadas e, apesar de terem firmado um acordo que levou Toffoli a deixar a relatoria do processo, manifestaram apoio ao colega, dizendo não haver mais o que investigar. O relatório da PF ficou engavetado até hoje.

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Não por acaso, Lula publicou nos últimos dias uma declaração nas redes sociais pedindo a derrubada completa do sigilo sobre o caso Master, “doa a quem doer”.

Foi uma forma de se posicionar sobre a crise sem entrar em conflito com o Poder Judiciário e nem com um integrante específico, Alexandre de Moraes, muito próximo do petista no atual mandato, e alvo de suspeitas devido a trocas de mensagens com Vorcaro e ao contrato de 129 milhões de reais do banco com o escritório de sua esposa, Viviane Barci de Moraes.

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A declaração também contém implícita uma esperança naquilo que possa aparecer nos autos a respeito do ex-advogado do PT que Lula indicou ao STF — e por quem se sentiu mortalmente traído.