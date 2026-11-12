Por que STF acha que Lula não tem autoridade para cobrar ministros por suposto elo com Vorcaro

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Ministros do STF seguem incomodados com as cobranças de Lula sobre a Justiça, após o presidente defender imparcialidade. Juízes recordam intervenções do governo na Corte e apontam a hipocrisia, citando suspeitas envolvendo seu ex-chefe de gabinete e seu filho, Lulinha, em atividades de lobby. Entenda a tensão.

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Passados vários meses desde que o ministro da Secretaria de Comunicação Sidônio Palmeira procurou juízes do Supremo Tribunal Federal (STF) para reclamar que a proximidade do presidente Lula com magistrados estava retirando potenciais votos do petista nas eleições, integrantes da Corte ainda não digeriram a cobrança feita pelo Palácio do Planalto e voltaram a discutir nos últimos dias a suposta falta de autoridade do mandatário em fazer reivindicações dessa natureza ao Judiciário.

A discussão ocorreu depois que Lula utilizou o pronunciamento que fez em cadeia de rádio e televisão no domingo, 8, quando disse que “é chegada a hora de a Justiça brasileira recuperar a sua credibilidade”.

“A atividade da magistratura precisa de juízes isentos, éticos e livres de conflitos de interesses e projetos de enriquecimento. Com uma Justiça eficaz, poderemos encarar com mais rigor a corrupção, o crime organizado e os sonegadores”, discursou o presidente.

Ato contínuo, um dos magistrados com acesso ao Planalto reclamou da provocação do petista e recordou que ao longo do terceiro mandato não foram poucas as vezes que ministros de Estado bateram às portas da Corte em embates com o Congresso ou às vésperas de veredictos judiciais importantes.

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Um caso emblemático, dizem, foi a negociação direta do então ministro da Fazenda Fernando Haddad, que procurou magistrados para garantir anuência do tribunal em 2024 à reoneração de folha de pagamento de 17 setores da economia.

Além de Alexandre de Moraes, apontado como interlocutor frequente de conversas com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, Kassio Nunes Marques e Dias Toffoli também aparecem em diálogos em poder da Polícia Federal que mostram suposta proximidade e parceria com o ex-dono do Banco Master. Todos os três negam relação com Vorcaro, mas têm sido alvo de estocadas de Lula em eventos políticos.

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Uma das principais críticas às cotoveladas do presidente ao Judiciário, lembram ministros da Corte, é que ele também seria devedor de explicações convincentes sobre episódios que orbitam o governo, como os valores recebidos pelo seu ex-chefe de gabinete da lobista Roberta Luchsinger e as suspeitas que recaem sobre Fabio Luís Lula da Silva, o Lulinha. “Fazer cobranças assim é complicado porque Lula tem seus próprios problemas, como os que envolvem o Marcola e o Lulinha”, provocou um magistrado, sob reserva.

Marco Aurélio Ribeiro, o Marcola, foi chefe de gabinete de Lula e contato frequente de Luchsinger para agendar reuniões de interesse do grupo da lobista, em especial com Swedenberger Barbosa, o Berge, atual chefe de gabinete adjunto do petista, e manteve encontros diretos com Lulinha na época em que tentavam fechar com o governo contratos de medicamentos à base de canabidiol. Marcola chegou a receber o rascunho de um ato de dispensa de licitação para a compra dos insumos e aparece como destinatário de 217.000 reais em despesas pessoais e mimos pagos por Roberta, o que ele diz se tratar de um empréstimo.

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De acordo com a PF, ao lado de Roberta, Lulinha mantinha uma sociedade informal com o empresário Fernando Bittar, antigo parceiro de negócios do primogênito do presidente, viajavam juntos e prospectaram como abrir portas no governo do PT, o que, na avaliação de investigadores, estava longe de poder ser resumido a um lobby legítimo. Pelo conteúdo do celular da lobista, é possível concluir que a atividade desempenhada por ela, Bittar e o filho de Lula “consistia em fazer interlocução junto a agentes e órgãos governamentais com o objetivo de defender interesses privados”.