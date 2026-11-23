Ler Resumo





Rosinha e Anthony Garotinho anunciaram o fim do casamento após mais de quatro décadas de união. Parceria marcante na política do Rio de Janeiro, o casal pediu respeito à privacidade e ressaltou que divergências de rumos motivaram a decisão. Veja os detalhes do pronunciamento.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Rosinha Garotinho tornou público o encerramento do seu casamento com Anthony Garotinho (Republicanos) por meio de uma publicação divulgada em suas redes sociais no domingo, 22. A declaração põe fim a um matrimônio iniciado em 1981, período no qual a dupla construiu uma trajetória conjunta marcada pela atuação no cenário político do estado do Rio de Janeiro e no município de Campos dos Goytacazes.

Qual foi a justificativa oficial apresentada para o término?

Na mensagem divulgada em suas redes sociais, Rosinha justificou a decisão citando a existência de diferenças de entendimento e caminhos que, segundo ela, parecem não ser mais os mesmos neste momento. Ela declarou que os motivos que envolvem essa escolha dizem respeito exclusivamente aos dois e devem ser preservados de especulações públicas. Além disso, ponderou que não cabe a terceiros julgar ou tirar conclusões sobre uma história que apenas o casal conhece por inteiro, destacando que a trajetória construída em quase 50 anos merece respeito e consideração de todos.

O que a declaração pede em relação à privacidade do casal?

No trecho final do seu pronunciamento, a ex-governadora solicitou expressamente que a privacidade da família seja respeitada por terceiros. Ela ressaltou que, independentemente de qualquer circunstância, o período em que estiveram juntos foi marcado por momentos de conquistas, desafios e uma construção conjunta ao longo de quase 50 anos. Ao assinar a nota com carinho, pediu respeito à história que viveram até o momento da separação. Toda a comunicação sobre a decisão pessoal foi feita diretamente aos seus seguidores pela internet, sem intermediários ou declarações adicionais de outras fontes.

As ações de indenização que deram o que falar em 2026

Continua após a publicidade

Qual é a trajetória conjunta citada no pronunciamento oficial?

A história do casal começou no ano de 1981 e ultrapassou a vida pessoal para marcar a política do estado do Rio de Janeiro. Além da convivência familiar de quatro décadas, ambos compartilharam o comando do Palácio Guanabara e da Prefeitura de Campos dos Goytacazes em diferentes períodos. Anthony exerceu o mandato de governador entre 1999 e 2002, enquanto Rosinha foi eleita como sua sucessora direta no estado. Segundo o relato feito pela própria política, a caminhada construída em conjunto atravessou diversas fases de conquistas públicas e desafios pessoais.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.