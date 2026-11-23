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Rogério Marinho pode enfrentar dissidências no PL na eleição para a presidência do Senado. O voto secreto e a capacidade de articulação de Davi Alcolumbre põem em risco apoios na bancada, segundo análise do repórter Nicholas Shores no programa Ponto de Vista. Entenda os bastidores.

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Rogério Marinho pode enfrentar dissidências dentro do próprio PL na disputa pela presidência do Senado. Segundo o repórter Nicholas Shores, as avaliações que circulam na Casa apontam que entre cinco e dez dos 29 senadores previstos para a bancada poderiam apoiar Davi Alcolumbre ou Tereza Cristina. O voto secreto torna incerto o compromisso declarado pelos parlamentares (este texto é um resumo do vídeo acima).

A disputa foi analisada no Ponto de Vista, apresentado por Isabella Alonso Panho, nesta segunda-feira, 23. Para Shores, Alcolumbre reúne duas vantagens: a capacidade de construir relações pessoais com os colegas e os instrumentos administrativos disponíveis a quem já ocupa a presidência do Senado.

Por que o tamanho da bancada não garante os votos de Marinho?

O desempenho eleitoral deu ao PL as maiores bancadas da Câmara e do Senado, mas não assegura maioria para eleger o comando das Casas. No Senado, além de buscar apoio em outras legendas, Marinho precisará preservar os votos de seu próprio partido.

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Segundo Shores, o sigilo da votação permite que um parlamentar prometa apoio e faça outra escolha na urna. Por isso, o jornalista considera decisivas as conversas individuais em uma eleição restrita a 81 senadores. “Esse trato do corpo a corpo acaba sendo muito importante”, afirmou.

Como Alcolumbre tenta superar resistências?

O repórter descreveu Alcolumbre como um político conhecido entre os colegas pelo trato afetuoso, pelos abraços e pelas brincadeiras. Segundo os relatos reunidos por Shores, essa abordagem ajuda a reduzir resistências mesmo entre parlamentares com posições ideológicas diferentes das suas.

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Marinho, na avaliação do jornalista, tem um perfil mais discreto, com tom de voz baixo e humor marcado pela ironia. A diferença de estilo, para Shores, pode pesar em uma disputa na qual a relação pessoal entre os candidatos e cada eleitor tem grande importância.

Qual é a vantagem de já presidir o Senado?

Além da articulação pessoal, Alcolumbre pode recorrer às prerrogativas do cargo para atender a demandas dos senadores. Shores citou a distribuição de gabinetes e os espaços de liderança como exemplos de questões administrativas que entram nas conversas, inclusive com parlamentares recém-eleitos.

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O jornalista apresentou essas possibilidades como parte do cálculo político da disputa, sem relatar um acordo específico. Na sua avaliação, Marinho não dispõe dos mesmos instrumentos por estar fora do comando da Casa. É a combinação entre proximidade pessoal e capacidade de atender aos colegas que pode dar a Alcolumbre alcance até dentro da bancada adversária.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.