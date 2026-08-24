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Política

Por que Pablo Marçal pode ‘tumultuar’ a eleição e favorecer Flávio Bolsonaro, segundo cientista político

Elias Tavares, no entanto, vê força limitada do influenciador no processo eleitoral deste ano

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 ago 2026, 13h35
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Uma eventual entrada de Pablo Marçal na corrida presidencial, candidato inelegível, teria mais potencial para alterar a dinâmica da campanha do que para levá-lo ao segundo turno. A avaliação é do cientista político Elias Tavares, que participou do Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol. Para ele, a capacidade de Marçal de mobilizar as redes sociais e produzir fatos políticos poderia “tumultuar” a disputa e, no fim, até favorecer Flávio Bolsonaro (este texto é um resumo do vídeo acima).

Laísa introduziu o assunto mencionando a situação jurídica de Marçal, suas movimentações políticas e o levantamento da BTG/Nexus no qual ele apareceu com 4% das intenções de voto. A apresentadora questionou se uma eventual candidatura teria condições de crescer ou se funcionaria principalmente como um elemento de desorganização da disputa.

“Eu acho que o Pablo Marçal entra muito mais para tumultuar. Eu acho que ele entra muito mais para bagunçar esse cenário do que propriamente para ser um candidato competitivo, para ser um candidato que vai chegar ali no segundo turno”, respondeu Tavares.

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Por que Marçal poderia mexer na eleição?

Para o cientista político, a principal força de Marçal estaria em sua capacidade de comunicação. Tavares destacou tanto sua presença nas redes sociais quanto sua habilidade para criar episódios capazes de ocupar o debate político.

Por outro lado, apontou dificuldades para transformar essa visibilidade em uma candidatura competitiva. “Quando a gente olha para o cenário eleitoral, para a estrutura partidária, para o tempo de televisão, para a capacidade de construir alianças, ele tem muitas dificuldades”, afirmou.

É justamente por essa combinação que Tavares enxerga Marçal mais como um personagem capaz de interferir no andamento da campanha do que como um nome com força para alcançar a etapa final da disputa. Ele poderia, segundo o cientista político, “criar fatos, criar momentos” e dominar a agenda eleitoral em determinadas ocasiões.

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Como Marçal poderia beneficiar Flávio Bolsonaro?

Embora uma entrada de Marçal possa fragmentar o campo da direita, Tavares considera que a movimentação não seria necessariamente ruim para Flávio Bolsonaro. “Isso pode, inclusive, favorecer o Flávio Bolsonaro”, afirmou.

Na avaliação do cientista político, Marçal poderia retirar parte da pressão concentrada sobre Flávio, atacar outros concorrentes e provocar conflitos dentro do próprio campo da direita. “No final, o Flávio pode acabar se beneficiando dessa fragmentação”, disse.

Tavares citou ainda uma pesquisa na qual, com Marçal no cenário, Flávio perdia três pontos e Lula, um. O cientista político fez, porém, uma ressalva: essa oscilação não permite concluir que os votos tenham migrado diretamente para Marçal. “Pesquisa não funciona dessa maneira. Você tem uma reorganização do cenário quando coloca um novo nome”, explicou.

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O que diferencia Marçal de Renan Santos?

Tavares também traçou uma comparação entre Marçal e Renan Santos. Na visão do cientista político, ambos compartilham características relacionadas à provocação e ao uso das redes sociais para criar momentos de repercussão.

A diferença, em sua avaliação, estaria na capacidade de sustentar o debate político. Tavares considera que Renan apresenta atualmente “uma consistência maior do ponto de vista de conteúdo, de propostas, de conseguir sustentar uma discussão política”.

Marçal, por sua vez, seria mais associado à provocação e à produção de fatos capazes de movimentar a campanha. Por isso, Tavares não o coloca, neste momento, entre os nomes com chances concretas de chegar ao segundo turno.

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“O Marçal é muito mais esse personagem da provocação, da criação do fato, da tentativa de bagunçar o jogo”, afirmou. Ainda assim, sua presença poderia produzir consequências para os demais concorrentes. “Não vejo ele hoje como um candidato com possibilidade real de chegar ao segundo turno, mas vejo como alguém que pode alterar a dinâmica da eleição e eventualmente até favorecer o Flávio Bolsonaro.”

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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