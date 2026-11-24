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Deputados federais e senadores eleitos em 2026 tomam posse em 1º de fevereiro de 2027, data que também define as novas presidências da Câmara e do Senado. Saiba como funcionam os mandatos, os prazos de diplomação e as mudanças no calendário do Executivo.

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Os deputados federais e senadores eleitos nas eleições de 2026 tomarão posse no dia 1º de fevereiro de 2027, uma segunda-feira. A data marcará o início da 58ª legislatura do Congresso Nacional, que se estenderá até janeiro de 2031, e a mudança na composição das duas Casas legislativas.

Ao todo, 513 deputados federais e 54 senadores iniciarão seus novos mandatos. Diferentemente do que ocorrerá com o presidente da República e os governadores eleitos, que terão novas datas de posse a partir de 2027, o calendário de ingresso dos parlamentares no Congresso permanece inalterado.

Quanto tempo duram os mandatos dos novos parlamentares?

Os deputados federais eleitos em outubro terão mandatos de quatro anos, que se encerram em janeiro de 2031. Já os senadores permanecerão no cargo por oito anos, até janeiro de 2035.

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Como a renovação do Senado ocorre de forma alternada, a cada quatro anos, apenas dois terços das 81 cadeiras da Casa estiveram em disputa nas eleições de 2026. Os outros 27 senadores, eleitos em 2022, continuarão exercendo seus mandatos até janeiro de 2031.

Dos 54 senadores eleitos em outubro, 14 conseguiram a reeleição.

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Quando serão escolhidos os novos presidentes da Câmara e do Senado?

Além da posse dos parlamentares, o dia 1º de fevereiro será marcado pelas eleições para o comando da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Os integrantes das duas Casas escolherão seus respectivos presidentes e os demais membros das Mesas Diretoras para um mandato de dois anos.

A definição do comando do Legislativo é uma das primeiras etapas da nova legislatura. Os presidentes das duas Casas desempenham papel central na condução dos trabalhos legislativos e na definição da pauta de votações do Congresso Nacional.

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O que acontece antes da posse dos eleitos?

Antes de assumirem seus cargos, os parlamentares precisam ser diplomados pela Justiça Eleitoral. O prazo para a realização das cerimônias de diplomação termina em 18 de dezembro de 2026, conforme o calendário estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral reconhece oficialmente o resultado das urnas e habilita os candidatos eleitos a tomar posse.

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Ao longo de janeiro, Câmara e Senado também realizarão procedimentos administrativos para o ingresso dos parlamentares, como a entrega de documentos e o cadastramento de informações necessárias ao exercício dos mandatos.

Quando o presidente e os governadores eleitos tomam posse?

As datas de posse dos chefes do Executivo sofreram alterações com a reforma eleitoral aprovada pelo Congresso em 2021. Pela primeira vez, o presidente e o vice-presidente da República eleitos assumirão seus cargos no dia 5 de janeiro, enquanto os governadores e vice-governadores tomarão posse no dia 6 do mesmo mês.

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Com isso, a nova composição do Congresso Nacional assumirá seus mandatos quase um mês depois do início dos novos governos federal e estaduais.