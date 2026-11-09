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Política

Por que o discurso de Lula sobre responsabilidade fiscal pode não acalmar o mercado

Planalto vê o pronunciamento como um sinal forte, mas a falta de medidas para ajustar as contas públicas limita seu alcance

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 12h18
Lula, presidente do Brasil, sorri e gesticula com as mãos abertas, vestindo terno azul-marinho e gravata. Ao fundo, bandeiras do Brasil e um mapa-múndi desfocado.
O presidente Lula  (Ricardo Stuckert / PR/Divulgação)
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Por que o discurso de Lula sobre responsabilidade fiscal pode não acalmar o mercado Priorize VEJA no Google

No primeiro pronunciamento em rede nacional após a reeleição, Lula falou em controlar a dívida pública e reafirmou seu compromisso com a responsabilidade fiscal. Para o repórter de VEJA Nicholas Shores, o recado pode ser insuficiente para tranquilizar o mercado: o presidente reconheceu a preocupação com as contas públicas, mas não anunciou medidas para enfrentá-la (este texto é um resumo do vídeo acima).

“Imagino que, aos olhos do mercado, tenha sido uma sinalização fraca por não anunciar medidas concretas de ajuste fiscal”, afirmou Shores no Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol, nesta segunda-feira, 9. Na leitura do repórter, Lula e seus aliados no Planalto tendem a ver a declaração como um compromisso mais contundente do que aquele percebido por investidores.

Os desafios do governo Lula 4

O que faltou no pronunciamento?

Shores afirmou que Lula tratou da responsabilidade fiscal em termos amplos, sem detalhar sequer as primeiras iniciativas que poderiam dar credibilidade ao compromisso. O repórter ponderou que não esperava o anúncio do próximo ministro da Fazenda naquele pronunciamento. A lacuna, em sua avaliação, estava nas medidas para as contas públicas.

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A definição interessa também a empresas e outros agentes econômicos que dependem de crédito, observou Shores. Para eles, o custo de obter recursos está ligado ao patamar dos juros — daí a importância de saber como o governo pretende conduzir o ajuste fiscal.

Como a reação do mercado poderia ser medida?

Ao comentar o discurso antes da abertura da Bolsa, Shores apontou o Ibovespa, o dólar e os juros futuros como indicadores a acompanhar. A avaliação era de que esses ativos ajudariam a mostrar como os investidores receberam a mensagem de Lula.

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Para o repórter, o contraste está na régua usada por cada lado: o Planalto pode considerar suficiente que Lula tenha dado destaque ao controle da dívida, enquanto o mercado tende a procurar no discurso indicações de como o governo pretende fazê-lo.

Por que Shores lembrou a Carta ao Povo Brasileiro?

Shores recorreu à Carta ao Povo Brasileiro, de 2002, como exemplo de uma sinalização mais forte ao mercado. O documento, lembrou, combinava compromissos com programas sociais e assistência à população mais vulnerável com uma mensagem voltada aos agentes econômicos.

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O repórter considera difícil que o pronunciamento após a reeleição produza o mesmo efeito. “Não creio que serão acalmados por essa sinalização”, disse, ao avaliar a provável reação dos mercados.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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