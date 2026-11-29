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Segundo interlocutores da Corte, a ala política do STF resiste ao nome de Jorge Messias. Ministros temem alianças internas, nova derrota no Senado e cobram perfil de maior peso político para defender o tribunal. Entenda por que o AGU enfrenta forte oposição interna.

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A ala política do Supremo Tribunal Federal (STF) não quer nem ouvir falar na hipótese de o advogado-geral da União (AGU) Jorge Messias voltar a ser indicado para ocupar a vaga aberta com a aposentadoria antecipada do ministro Luís Roberto Barroso. No último fim de semana, durante uma reunião com magistrados e com os presidentes da Câmara Hugo Motta (Republicanos-PB) e do Senado Davi Alcolumbre (União-AP), o presidente Lula voltou a aventar a possibilidade de escolher o auxiliar, embora considere outros nomes de maior aceitação entre os senadores, responsáveis pela sabatina e votação da indicação em Plenário.

Reservadamente o ministro do STF Alexandre de Moraes é o mais vocal na Corte contra a escolha de Messias e diz duvidar que o presidente insista em bancar o protagonista de uma das maiores derrotas impostas ao Planalto este ano – Messias foi rejeitado para o Supremo em abril passado, um revés que não acontecia com nenhum governo brasileiro desde o século XIX.

Mas as ressalvas ao nome de Jorge Messias incluem outros fatores. Um dos grandes receios desse grupo de ministros é que, se aprovado, o AGU se alie ao ministro do STF André Mendonça, relator do tormentoso caso Master e alvo de um fogo cruzado dentro do tribunal desde que tornou público um relatório da Polícia Federal que apontava mensagens trocadas entre o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e o ministro Moraes. Embora Messias e Mendonça não sejam amigos, ambos são evangélicos e foram alvo de boicotes do presidente do Senado Davi Alcolumbre, o que, para esses magistrados, pode sugerir que tendam a se aliar se compuserem a mesma Corte.

Mendonça, como se sabe ficou aguardando por meses para ser sabatinado no Senado porque Alcolumbre preferia que o indicado fosse outro, o então procurador-geral da República Augusto Aras. A derrota de Messias em abril, por sua vez, é creditada a um empenho pessoal do senador, que trabalhava pelo nome do ex-presidente do Senado e atual ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Rodrigo Pacheco.

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Outras ressalvas ao nome de Messias para o Supremo incluem a avaliação de ministros de que eles acabaram atacados por interlocutores do AGU depois que ele teve o nome rejeitado no Congresso e de que haveria outros nomes com maior carreira jurídica do que o advogado-geral da União.

Conforme mostrou VEJA, os mesmos magistrados também são contra a indicação de mulheres e de juristas negros por considerarem que o futuro escolhido deve sair em defesa do Judiciário, atolado em uma crise de imagem sem precedentes, e fazer o enfrentamento político contra processos de impeachment, se necessário. Nas palavras de um desses ministros, o momento é o de “colocar os adultos na sala”.