Por que Michelle não foi ao lançamento da candidatura de Flavio Bolsonaro

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro lançou neste domingo sua candidatura ao Senado pelo Distrito Federal junto de duas aliadas: a deputada federal Bia Kicis (PL), que também concorre ao Senado, e a governadora Celina Leão (PP), que disputa a reeleição.

O trio participou de um evento em Ceilândia, região administrativa do DF, no primeiro dia oficial da campanha eleitoral.

Quase no mesmo horário, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) fez, no Rio de Janeiro, o primeiro evento de sua candidatura à Presidência.

Michelle e o enteado tiveram desavenças públicas nos últimos meses, mas fizeram as pazes no mês passado. Na última semana, os dois se encontraram para gravar propaganda eleitoral.

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Como o Radar mostrou, Michelle tem dito a aliados que não terá tempo para cumprir muitos compromissos eleitorais.

Principal responsável por cuidar de tudo que envolve o bem-estar de Jair Bolsonaro na prisão domiciliar, ela argumenta que decisões do ministro Alexandre de Moraes limitaram a rede de suporte ao ex-presidente e que, por causa disso, terá que ficar mais tempo em casa do que gostaria.

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A ideia dela é fazer campanha por meio de vídeos, nas redes, explorando, inclusive, essa “limitação injusta” e culpando o STF por não poder estar com os eleitores.

Um dos nomes mais fortes da campanha de Flávio Bolsonaro ao Palácio do Planalto, Michelle poderia ter papel estratégico em eventos pelo país e explorar melhor sua popularidade no Distrito Federal, mas fará menos do que se espera dela no bolsonarismo.