Por que Lula mostrou o dedo do meio em evento oficial do governo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou atenção nesta sexta-feira, 3, ao mostrar o dedo do meio durante um discurso na cerimônia oficial do governo no Palácio do Planalto, em Brasília. O gesto foi feito durante uma fala de Lula contra a ideia de que “pobre não gosta de coisa boa”.

“Porque nós precisamos acabar com essa história de que eles pensam que pobre não gosta de coisa boa. Aqui para eles [mostra o dedo do meio]. Nós gostamos de coisa boa”, afirmou.

A declaração ocorreu durante o evento que marca as últimas entregas do governo antes do bloqueio eleitoral, com anúncios nas áreas da saúde, educação e habitação.

Qual era o contexto da fala de Lula?

Quando mostrou o dedo do meio, o presidente falava especificamente do programa Brasil Sorridente, que disponibiliza próteses feitas por meio de escaneamento 3D para os pacientes, procedimento considerado “chique” pelo presidente. “Nós queremos tudo de primeira. Tudo. É comida de primeira, roupa de primeira, viajar de primeira, dentista de primeira, médico de primeira”, acrescentou Lula.

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O presidente seguiu afirmando ter que acabar com “essa bobagem” e comparou com o plano de saúde e médicos dos “ricos” que pagam pelo serviço de qualidade. “Aqui não paga p… nenhuma”.

Lula ainda abordou as possíveis críticas pelo discurso mais direto. “Eu sei que tem gente que não gosta que eu falo assim: ‘o Lula tá bravo’. Não tô bravo não. Tô bem aqui, bonitão, saudável, sabe? E muito, muito otimista”, finalizou.

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Quais os outros anúncios do evento do governo?

Além das falas sobre o programa odontológico, também foram anunciados novos investimentos no programa Agora Tem Especialistas, com a participação remota do ministro Alexandre Padilha de Campinas (SP), investimentos de R$ 206,6 milhões em dez campi de instituições federais e a entrega de 900 moradias parte das 1.619 unidades nacionais do programa Minha Casa Minha Vida.