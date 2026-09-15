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Política

Por que Kassio Nunes Marques e Dias Toffoli não vão votar no julgamento do caso Moraes-Vorcaro

Entenda a decisão dos ministros na sessão histórica desta terça-feira no Supremo Tribunal Federal

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 set 2026, 14h18 | Atualizado em 15 set 2026, 14h23
Homem de pele parda, cabelo escuro e terno azul com toga preta, olhando para baixo e segurando uma caneta azul. Outras pessoas desfocadas aparecem ao fundo, também olhando para baixo, em um ambiente formal.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Kassio Nunes Marques (Alejandro Zambrana/STF)
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Dois ministros do Supremo Tribunal Federal não vão votar no julgamento desta terça-feira, 15, sobre a abertura de investigação contra Alexandre de Moraes: Kassio Nunes Marques e Dias Toffoli. Os dois anunciaram que não participarão da decisão, mas por razões diferentes. Nunes Marques declarou-se impedido depois da revelação de mensagens do celular de Daniel Vorcaro relacionadas ao seu filho, o advogado Kevin Marques. Toffoli, por sua vez, reafirmou uma suspeição por motivo de foro íntimo que já havia declarado anteriormente (acompanhe a sessão ao vivo).

Nunes Marques anunciou sua decisão durante a sessão e deixou o plenário depois de se pronunciar. O ministro afirmou que não se sentia confortável em participar do julgamento diante de sua posição no STF e também como presidente do Tribunal Superior Eleitoral.

O raio-x dos ministros do STF

Por que Nunes Marques se declarou impedido?

A decisão ocorreu após a revelação de mensagens extraídas do celular de Vorcaro que fazem referência a pagamentos relacionados a Kevin Marques. Uma das mensagens, enviada ao banqueiro em agosto de 2025 pelo diretor jurídico do Master, Luiz Rennó, menciona a falta de um pagamento à Consult relacionado ao filho do magistrado. “Esse aí. Único ‘meu’ que faltou”, diz a mensagem.

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A defesa de Kevin Marques nega que o advogado tenha prestado serviços ao Banco Master ou recebido dinheiro de Vorcaro. Segundo a nota, Kevin recebeu 281.600 reais da Consult por serviços jurídicos especializados na área tributária administrativa.

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“A atuação profissional do advogado Kevin Marques em favor da Consult não tem qualquer relação com o Supremo Tribunal Federal”, afirmou a defesa.

Ao se declarar impedido, Nunes Marques deixa de participar da votação que decidirá o encaminhamento do caso relacionado a Moraes.

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Por que Toffoli também não vai votar?

A situação de Dias Toffoli é diferente. Durante a sessão, o ministro lembrou que já havia se afastado da relatoria do caso e que, posteriormente, declarou-se suspeito por motivo de foro íntimo.

Toffoli recordou que tomou a decisão de deixar a relatoria depois da repercussão de mensagens suas com Vorcaro. Segundo o ministro, o afastamento teve como objetivo preservar a Corte e foi registrado em uma nota assinada pelos integrantes do Supremo.

Depois que os processos passaram à relatoria de André Mendonça na Segunda Turma, Toffoli declarou sua suspeição por foro íntimo. Nesta terça, reafirmou a decisão de não participar do julgamento.

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Toffoli deixou o plenário?

Ao contrário de Nunes Marques, que deixou a sessão depois de anunciar seu impedimento, Toffoli afirmou que permanecerá no plenário.

O ministro disse que não participará da votação, mas poderá fazer uso da palavra caso considere necessário durante as discussões.

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Alexandre de Moraes
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Daniel Vorcaro
José Antonio Dias Toffoli
Supremo Tribunal Federal - STF
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