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Política

Por que investigação contra Lulinha tem muito potencial para causar estragos

A apuração envolvendo o filho de Lula reacende o debate sobre corrupção, amplia o desgaste político e tende a ser explorada pela oposição durante a campanha

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 ago 2026, 22h19 | Atualizado em 4 ago 2026, 11h22
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Por que investigação contra Lulinha tem muito potencial para causar estragos Priorizar nos meus resultados Google

A investigação envolvendo Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, reúne elementos que podem provocar forte desgaste político para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua candidatura, na avaliação do editor de VEJA José Benedito da Silva. Em participação no programa VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal, o jornalista afirmou que o caso tem potencial para reabrir um dos temas mais sensíveis da trajetória do PT: as acusações de corrupção. (este texto é um resumo do vídeo acima)

Por que o caso pode prejudicar Lula politicamente?

Segundo José Benedito, o impacto da investigação decorre, em primeiro lugar, do fato de envolver o filho do presidente. Além disso, o tema remete a um histórico que, segundo ele, ainda é explorado por adversários políticos. O jornalista lembrou que o PT permaneceu marcado por denúncias de corrupção durante anos e que esse discurso continua sendo utilizado por nomes ligados à Operação Lava Jato, como o senador Sergio Moro e o deputado federal Deltan Dallagnol.

“O episódio do Lulinha é ruim porque traz de novo essa relação do PT e de Lula com a corrupção”, afirmou o editor, ressaltando que o assunto tem capacidade de influenciar o debate político.

A investigação tem motivação eleitoral?

José Benedito observou que também existe a percepção, entre integrantes do governo, de que a ofensiva possa ter motivações eleitorais. Segundo ele, já foram solicitados três inquéritos e há desconfiança de que parte da movimentação tenha como objetivo provocar desgaste político.

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O jornalista lembrou que o sigilo bancário e fiscal de Lulinha já havia sido quebrado no passado durante uma Comissão Parlamentar de Inquérito e que não foram encontrados elementos suficientes para responsabilizá-lo naquele momento. Ainda assim, ponderou que isso não elimina a necessidade de novas apurações.

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Qual deve ser o papel da investigação?

Apesar das suspeitas levantadas, José Benedito defendeu que a Polícia Federal conduza as investigações com independência e transparência. Ele também observou que as autorizações concedidas pelo ministro André Mendonça podem produzir desgaste político tanto para o governo quanto para o próprio magistrado.

“O presidente Lula disse que, se o filho estiver errado, terá de pagar. A melhor maneira de não causar estrago é ter uma investigação transparente”, afirmou. Para o jornalista, eventual exploração política do caso deve ocorrer com base em fatos, sem distorções ou divulgação de informações falsas.

Como o governo pretende responder?

Durante a entrevista, Marcela Rahal observou que o episódio também reforça o discurso do governo de que a Polícia Federal atua com autonomia. José Benedito concordou e afirmou que esse argumento deverá ser utilizado pela administração federal para rebater críticas da oposição.

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O editor lembrou que o governo tem recorrido ao mesmo raciocínio em outros episódios, sustentando que investigações relevantes ocorreram sem interferência do Palácio do Planalto. Segundo ele, esse discurso também foi empregado em casos envolvendo o Banco Master e as fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Na avaliação de José Benedito, o governo utilizará todos os instrumentos políticos disponíveis para responder às críticas e tentar neutralizar a exploração eleitoral do episódio. Ele ponderou, porém, que a eficácia dessa estratégia dependerá da percepção da opinião pública.

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“É um argumento válido. O governo pode usar. Agora, precisa ver se vai convencer. Isso o eleitor é que vai dizer”, concluiu.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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