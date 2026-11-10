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Política

Por que Hugo Motta e Davi Alcolumbre preferiram não aceitar o convite para viajar com Lula

Para Bonin, a decisão também ajuda a conter o desgaste de uma proximidade excessiva com o Planalto

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 10h23
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Por que Hugo Motta e Davi Alcolumbre preferiram não aceitar o convite para viajar com Lula Priorize VEJA no Google

Hugo Motta e Davi Alcolumbre agradeceram o convite de Lula para acompanhá-lo em sua viagem à Ásia, mas preferiram ficar no Brasil. Na avaliação de Robson Bonin, da coluna Radar, a decisão tem uma vantagem para os dois: evita reforçar a imagem de alinhamento com o Planalto no momento em que ambos buscam a reeleição ao comando de suas Casas (este texto é um resumo do vídeo acima).

“É uma decisão política”, afirmou Bonin no Ponto de Vista, de VEJA, apresentado por Laísa Dall’Agnol nesta terça-feira, 10. Segundo a apresentadora, os presidentes da Câmara e do Senado citaram a agenda de votações de fim de ano para justificar a recusa.

Por que ficar em Brasília fazia sentido?

Bonin avaliou que havia uma razão prática para declinar do convite: a viagem tomaria tempo dos dois dirigentes em meio aos trabalhos do Congresso, e as discussões climáticas da agenda internacional tinham, na leitura dele, pouca relação com as votações do Legislativo naquele momento.

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Quando a proximidade com Lula vira um risco?

A interlocução com o governo pode ajudar Motta e Alcolumbre a conquistar apoios nas disputas internas, segundo o colunista. O risco aparece quando essa relação passa a impressão de que os dois atuam de forma combinada com o Planalto. Na avaliação de Bonin, essa imagem pode ser explorada por adversários durante a campanha.

Como a oposição pode explorar essa imagem no Senado?

Segundo Bonin, a oposição quer lançar um candidato que defenda maior independência do Legislativo em relação ao governo. Nesse embate, Alcolumbre é retratado por adversários como um elo entre Lula e o Supremo Tribunal Federal. Ao ficar fora da viagem, avaliou o colunista, tanto Alcolumbre quanto Motta evitam reforçar uma imagem que poderá ser usada contra eles na disputa pela recondução.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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Davi Alcolumbre
Hugo Motta
Luiz Inácio Lula da Silva
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