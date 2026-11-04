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Política

Por que Flávio Bolsonaro voltou a votar no Senado mesmo após deixar o Brasil

Para editor, participação remota foi uma tentativa de preservar protagonismo político enquanto enfrenta dificuldades para liderar a oposição dos EUA

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 nov 2026, 12h29
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A participação remota de Flávio Bolsonaro na votação da PEC da Segurança Pública foi uma forma de demonstrar que ele continua politicamente ativo após deixar o Brasil. Essa é a avaliação do editor José Benedito da Silva, que vê Flávio às voltas com tentativas de evitar a perda de protagonismo enquanto afirma que comandará a oposição a Lula a partir dos Estados Unidos (este texto é um resumo do vídeo acima).

“Ele tem um pouco de medo também de ser esquecido”, afirmou no Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol, nesta quarta-feira, 4. A sessão de terça-feira marcou a primeira participação parlamentar registrada de Flávio desde sua saída do país, na semana anterior.

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Como Flávio conseguiu votar dos Estados Unidos?

O formato semipresencial da sessão permitiu acompanhar os trabalhos e votar a distância. Carlos Portinho (PL) informou que Flávio havia trocado de número de telefone e habilitado um novo aparelho para participar das deliberações.

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Ainda de acordo com o relato de Portinho apresentado no programa, a ativação teria sido feita por chamada de vídeo. Flávio não havia comunicado a viagem à Mesa Diretora e acumulava faltas desde que deixou o Brasil.

Qual é a pressão sobre o mandato?

Durante o programa, Laísa lembrou que dois advogados apresentaram uma ação popular pedindo a suspensão dos salários de Flávio. Os autores sustentam que ele não poderia exercer o restante do mandato fora do país e, por isso, não deveria receber os subsídios e benefícios vinculados ao cargo.

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Questionado sobre a possibilidade de a participação ter sido motivada pelo receio de perder pagamentos ou o mandato por faltas, José Benedito destacou outra preocupação: a necessidade de manter presença no debate político brasileiro.

Por que o voto remoto tem significado político?

Para o editor, liderar a oposição dos EUA será difícil diante da movimentação política no Brasil, especialmente das articulações previstas no Congresso para o início do próximo ano. Nesse cenário, a participação na sessão permite a Flávio sinalizar que continua no exercício do mandato e mantém uma voz política ativa.

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“Ele acabou de ter 60 milhões de votos e ele precisa mostrar de alguma forma que ele ainda tem protagonismo político”, afirmou José Benedito. Na sua avaliação, votar a distância foi uma maneira de reforçar essa presença, mesmo sem estar no país.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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Flávio Bolsonaro
Ponto de Vista
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