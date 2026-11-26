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Segundo análise de VEJA, o senador Flávio Bolsonaro voltou a se posicionar para a corrida presidencial de 2030. A movimentação, contudo, enfrenta desafios de articulação e a forte concorrência de nomes da centro-direita como o governador Tarcísio de Freitas. Leia a análise completa.

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O senador Flávio Bolsonaro voltou a colocar seu nome na corrida pela Presidência da República para o pleito de 2030. Em entrevista concedida dos Estados Unidos, para onde fugiu após perder as eleições, o parlamentar citou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, entre as opções da direita, argumentando que o fortalecimento desses nomes ocorreu sob a liderança de Jair Bolsonaro. A movimentação ocorre enquanto o senador defende a necessidade de reformulações no sistema eleitoral pelo Congresso Nacional.

Qual é o plano declarado pelo senador para a eleição de 2030?

Flávio Bolsonaro reiterou sua disposição de disputar o Palácio do Planalto em um cenário no qual Jair Bolsonaro permaneça inelegível. O senador condicionou o projeto político à expectativa de que o Congresso Nacional promova modificações nas regras vigentes, mencionando a necessidade de um aprimoramento no sistema eleitoral. Durante suas declarações feitas nos Estados Unidos, o parlamentar fez questão de ressaltar que seu nome está posto ao lado de outras alternativas formadas na direita, sem detalhar as alterações específicas que aguarda dos legisladores.

Por que a distância geográfica afeta a articulação política?

De acordo com a avaliação do editor José Benedito da Silva, apresentada no programa Ponto de Vista sob comando de Isabella Alonso Panho, a permanência no exterior impõe obstáculos à pretensão do senador. Na visão do analista, é equivocado supor que a liderança sobre a oposição possa ser exercida com a mesma eficiência a partir dos Estados Unidos. A oposição reúne governadores com mandato e bancadas expressivas no Congresso Nacional, o que exige presença constante nas negociações.

Como a iniciativa busca assegurar protagonismo no grupo?

O anúncio antecipado é interpretado pelo editor José Benedito da Silva como uma tentativa deliberada de evitar o isolamento nas conversas sobre a sucessão presidencial. Na análise do jornalista, a necessidade de declarar publicamente a disposição para concorrer revela uma situação de incerteza quanto ao espaço que o parlamentar ocupará. Diante do surgimento de outros quadros relevantes na direita, como o próprio Tarcísio de Freitas, a manifestação busca garantir que o senador continue sendo considerado na construção das chapas futuras.

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Que vantagem Tarcísio pode ter nessa disputa?

José Benedito apontou Tarcísio como um dos principais desafios às pretensões do senador. Segundo o editor, o governador de São Paulo, que havia sido cogitado para disputar a Presidência em 2026, abriu mão da candidatura em favor de Flávio por vontade de Jair Bolsonaro. Para 2030, a avaliação apresentada no programa é que Tarcísio terá maior liberdade para construir seu próprio caminho.

O editor também vê no governador uma capacidade mais ampla de formar alianças. “Tarcísio tem muito mais capacidade hoje de atrair partidos de centro, partidos de centro-direita”, disse, ao mencionar legendas que teriam dificuldade de apoiar Flávio. Nessa leitura, a disputa pelo protagonismo da direita dependerá também da capacidade de conquistar aliados além do núcleo bolsonarista.

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A necessidade de reafirmar uma candidatura, concluiu José Benedito, expõe a incerteza sobre o lugar que o senador ocupará nessa reorganização. “Se você precisa dizer que você vai ser candidato, que você precisa ser considerado, é porque há o risco de você não ser considerado.”

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.