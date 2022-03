Por que diminuiu (um pouco) o apetite do Centrão por cargos

Em entrevista às Páginas Amarelas da nova edição de VEJA, o chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, admitiu que nos governos anteriores a relação do Congresso com a Presidência da República era pautada pelo fisiologismo. Esse reconhecimento tardio é também conveniente, já que o ministro lança mão dele para dizer que na gestão de Jair Bolsonaro, seu candidato em 2022, tal prática não ocorre mais. “Ninguém mais do que eu sabe como funcionavam os governos anteriores, do Fernando Henrique, do Michel Temer, de Lula e Dilma. Entregava-se o ministério de porteira fechada, e isso não existe mais. Também não temos mais indicações políticas nas estatais”, declarou Ciro.

De fato, as indicações políticas para estatais diminuíram, e o modelo de ministério com porteira fechada também perdeu a predominância, mas o feirão de cargos em troca de apoio continua. O próprio Centrão, do qual Ciro é líder, só começou a noivar com o governo depois que ganhou pastas importantes, como a Cidadania, entregue ao Republicanos, e a Secretaria de Governo, passada para as mãos do PL de Valdemar Costa Neto. Já o casamento entre o grupo e Bolsonaro foi consumado justamente com a ascensão de Ciro à Casa Civil. “Os partidos avançaram muito nesse amadurecimento político. Não haverá mais fisiologismo como se tinha no passado”, afirmou o ministro.

O discurso dele omite uma causa fundamental para o tal amadurecimento político: a partir da posse de Bolsonaro, os congressistas passaram a controlar fatias maiores do Orçamento da União por meio das emendas de relator, também conhecidas como orçamento secreto. Só neste ano elas são da ordem de 16 bilhões de reais. A destinação dos valores é feita pelos próprios parlamentares, e o dinheiro vai direto para as bases sem burocracia e quase nenhuma fiscalização. Um apadrinhado lotado num cargo de segundo escalão não teria a mesma eficiência em termos políticos.

VEJA perguntou a Ciro Nogueira se as emendas de relator não funcionavam como uma compensação. “Pode ser, pode ser, mas a função de fazer o Orçamento não é só do Executivo não”, respondeu. Ele tem razão, e o Legislativo tem feito a sua parte. Sem qualquer resistência efetiva do governo, os parlamentares também aprovaram para este ano, entre outras coisas, um fundo eleitoral de 4,9 bilhões de reais. Os novos aliados do Planalto não têm do que reclamar.

