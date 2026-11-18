A decisão da senadora eleita Michelle Bolsonaro (PL-DF) de tirar dez dias de descanso intensificou os atritos com aliados do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). A ex-primeira-dama declarou ter recebido o incentivo de Jair Bolsonaro, que cumpre pena por tentativa de golpe de Estado em regime domiciliar, para se preparar para o próximo ano.

O que motivou a decisão do afastamento temporário?

Segundo Michelle Bolsonaro, a viagem de dez dias foi aceita após receber o aval e o incentivo de seu marido, Jair Bolsonaro, além de suas filhas. A ex-primeira-dama pontuou nas redes sociais que a pausa busca a preparação para um ano desafiador à frente. Durante a ausência, o ex-presidente fica aos cuidados da filha mais velha de Michelle, enteada de Bolsonaro. A senadora eleita criticou o surgimento de conspirações motivadas pela falta de publicações sobre a própria vida privada e declarou que as eleições acabaram, sustentando que a vida continua.

Qual é a origem das críticas feitas por aliados de Flávio Bolsonaro?

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Os questionamentos de aliados do senador Flávio Bolsonaro à ex-primeira-dama iniciaram-se ainda durante o período da campanha presidencial. O grupo acusou Michelle de não demonstrar empenho suficiente e de não participar de agendas conjuntas. A conduta frustrou o plano de explorar a imagem da ex-primeira-dama para atrair votos de eleitoras e do público evangélico. Além disso, atritos anteriores e a publicação de um vídeo no qual Michelle acusou o enteado de desrespeito já haviam causado reflexos negativos em pesquisas de intenção de voto.

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Como reagiram os interlocutores vinculados ao senador?

Com o anúncio da pausa de dez dias, os ataques à senadora eleita ganharam força nas redes sociais, acompanhados por uma onda de boatos. O jornalista Allan dos Santos, aliado de Flávio Bolsonaro que fugiu para os Estados Unidos, voltou a criticar a ex-primeira-dama. Em manifestação pública, o aliado questionou a capacidade de saúde de Jair Bolsonaro para cumprir a pena de oito anos e ironizou as falas de Michelle, declarando que ela dirá que a vida continua caso algo aconteça ao marido durante a prisão.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.