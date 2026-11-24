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A senadora Damares Alves pediu autorização ao STF para ouvir Daniel Vorcaro, dono do Banco Master que está preso. O objetivo é apurar falhas na fiscalização de órgãos reguladores e entender brechas estruturais no sistema financeiro. Confira os detalhes do pedido e o papel da Corte no caso.

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A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) autorização para colher o depoimento de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, que está preso. A parlamentar busca entender as circunstâncias do escândalo envolvendo a instituição financeira e apurar a atuação das autoridades de fiscalização.

Qual é o objetivo da solicitação feita ao STF?

Damares afirmou que a iniciativa visa compreender como o escândalo na instituição financeira aconteceu. Segundo a parlamentar bolsonarista, a intenção é identificar quem falhou no acompanhamento das atividades do Banco Master. Ela declarou que o processo não deve focar apenas na punição dos culpados, mas também na correção de brechas estruturais no sistema financeiro nacional. A medida busca colher dados diretamente com Daniel Vorcaro para evitar que episódios semelhantes voltem a ser registrados no país.

O que a parlamentar pretende apurar sobre a fiscalização?

De acordo com a integrante do Senado, o depoimento de Daniel Vorcaro deve fornecer informações sobre o trabalho executado pelos órgãos incumbidos de fiscalizar o setor financeiro. A senadora argumenta que compreender o funcionamento das estruturas de controle é essencial para proteger a economia do país. A meta declarada pela parlamentar é mapear as fragilidades institucionais que permitiram o surgimento do escândalo, auxiliando no aperfeiçoamento das rotinas de supervisão praticadas pelas autoridades competentes.

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Como o pedido será processado pela Justiça?

A liberação para que a parlamentar consiga ouvir o empresário detido depende de uma decisão formal do Supremo Tribunal Federal. Cabe aos ministros da corte analisar o requerimento apresentado por Damares Alves e determinar se autorizam a conversa com o proprietário da instituição financeira no presídio. Até o momento da solicitação, o prosseguimento da interlocução direta com o investigado permanece condicionado ao parecer do tribunal relator das ações vinculadas ao caso.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.