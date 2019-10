Por que Bolsonaro se arrisca no perigoso jogo da traição

Há um ano, no dia 28 de outubro, logo depois de ser confirmado como presidente da República no segundo turno das eleições, Jair Bolsonaro fez o discurso da vitória a emissoras de TV em sua casa, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Diante das câmeras, ressaltou o empenho do senador Magno Malta em aproximá-lo de evangélicos durante a campanha e delegou a ele a oração pelo triunfo. Derrotado na reeleição para o Senado, Malta esperava como prêmio de consolação um cargo no governo, mais especificamente o de titular do Ministério da Família. Acabou preterido com requintes de crueldade — a escolhida foi sua ex-assessora, Damares Alves. Era a primeira mostra daquilo que se tornaria o esporte mais popular de Bolsonaro: desfazer-se sem dó de aliados, quase sempre de forma ruidosa e traumática.

FRANCO-ATIRADOR – O capitão: o estilo “frita e demite” virou um padrão em seu governo FRANCO-ATIRADOR – O capitão: o estilo “frita e demite” virou um padrão em seu governo

Acusações de traição são corriqueiras na política, vide os rompimentos entre os tucanos João Doria e Geraldo Alckmin ou entre os colegas de chapa Dilma Rousseff (PT) e Michel Temer (MDB), para ficar apenas em alguns dos casos mais recentes. A diferença é que Bolsonaro acrescentou pitadas jamais vistas de discórdia como ingrediente na hora de fazer política. O capitão parece não dar a devida atenção ao ensinamento militar atribuído ao Rei Davi, o de nunca deixar um soldado ferido para trás. Faz exatamente o contrário. Por isso, coleciona uma relação impressionante de ex-­companheiros transformados em desafetos, e a lista segue crescendo a cada semana. Esse comportamento pode dificultar sua vida exatamente quando, em meio a muito barulho, tenta deixar o PSL depois de tê-lo escolhido como abrigo para sua empreitada eleitoral. Ressabiados com o estilo do presidente, partidos que poderiam recebê-lo estão pensando duas vezes antes de abrir-lhe as portas.

Vale lembrar que fidelidade jamais foi o forte do capitão. Em 28 anos de Congresso, ele esteve em oito siglas. Fora o folclore em torno do personagem, essa inconstância nunca despertou atenção, já que Bolsonaro integrava o chamado baixo clero da política. O negócio mudou para um patamar mais visível quando ele passou a repetir esse comportamento instável ao chegar ao governo federal. “Ele sempre foi um cavaleiro solitário, que fazia o seu próprio jogo, tanto que o grupo dele sempre foi ele e a família”, afirma o cientista político Carlos Melo, do Insper. “De repente, Bolsonaro se viu um líder de massa, um líder popular. Mas o líder popular é aquele que empolga as massas, o líder político é aquele que conduz um processo político.” Para o especialista, o perfil belicista do presidente e de seus filhos limita a confiança necessária para firmar acordos, sobretudo no Legislativo. “Se o aliado não adere plenamente e não demonstra fidelidade quase cega, parece ser aos poucos estigmatizado, até que a relação estoura. Vai dar certo? Eu acho difícil.”

RARO SOBREVIVENTE – Marcelo Álvaro: enrolado com a PF, ele segue ministro RARO SOBREVIVENTE – Marcelo Álvaro: enrolado com a PF, ele segue ministro

A incapacidade de Bolsonaro de conviver com aliados foi demonstrada mais uma vez na guerra que ele abriu com o próprio partido. Ela saiu dos bastidores para virar uma lavagem de roupa suja em público a partir do momento em que o presidente se deixou flagrar dizendo “esqueça o PSL” a um apoiador que lhe pediu uma foto no Palácio da Alvorada alegando que seria candidato a vereador no Recife pelo partido, com o apoio de Luciano Bivar, presidente nacional da legenda. A declaração acendeu o estopim de uma disputa renhida pelo controle do PSL e de seu gordo caixa, que deve receber 366 milhões de reais de fundo eleitoral em 2020. O confronto alcançou o ápice na guerra pela liderança do partido na Câmara — na tentativa de colocar seu filho Eduardo Bolsonaro no cargo, Bolsonaro foi gravado em uma reunião no Planalto tramando contra o ocupante do posto, Delegado Waldir (GO), outro soldado que estava ao seu lado desde os primeiros embates. A crise dividiu a legenda e deixou o presidente exposto a ameaças de todo tipo, inclusive do próprio Waldir, que declarou que iria “implodir” Bolsonaro e o chamou de “vagabundo”. A batalha pela liderança na Câmara acabou vencida pelos Bolsonaro. Na segunda 21, por ordem do pai, o Zero Três deixou o sonho americano de se tornar embaixador em Washington para assumir o posto no Legislativo.

O ritual de abandono de aliados pelo caminho é sempre acompanhado de muito barulho prévio. Na mesma foto do dia da vitória em outubro de 2018 estava Gustavo Bebianno, então presidente do PSL, que também foi largado pelo presidente em um rompimento que inaugurou o padrão “frita e demite”. O ex-ministro foi atacado no Twitter pelo vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ), o filho Zero Dois, que o acusou de mentir ao dizer que falava normalmente com Bolsonaro em meio ao caso dos laranjas do PSL. A publicação foi compartilhada pelo perfil do presidente. Depois da demissão, em fevereiro, áudios revelados por VEJA desmentiram pai e filho e mostraram que Bebianno, de fato, estava em contato com Bolsonaro. Outro ministro passou pelas pancadas virtuais de Carlos e do escritor Olavo de Carvalho, guru bolsonarista, antes de ser demitido da Secretaria de Governo, em junho: o general Santos Cruz, amigo de Bolsonaro há quarenta anos. “Deixar de ser ministro é uma coisa normal, é um direito que a autoridade tem de convidar quem quiser, a questão é a forma de fazer as coisas”, disse.

MUDANÇA DE PLANOS – Eduardo Bolsonaro com Fernando Bezerra, líder do governo no Senado: desistência da embaixada MUDANÇA DE PLANOS – Eduardo Bolsonaro com Fernando Bezerra, líder do governo no Senado: desistência da embaixada

Com o deputado federal Alexandre Frota, hoje no PSDB, o roteiro foi mais ou menos parecido. A militância virtual bolsonarista passou a atacar o então aliado por suas críticas à intenção do presidente de indicar Eduardo Bolsonaro à embaixada dos Estados Unidos e à maneira como era tratado o imbróglio envolvendo Fabrício Queiroz, suspeito de organizar uma “rachadinha” (retenção de parte dos salários dos assessores) no gabinete de Flávio Bolsonaro, quando este era deputado estadual no Rio. Frota atribui seu expurgo a uma articulação do presidente. “Sempre foi uma convivência difícil. Ele é extremamente inseguro, paranoico, enxerga inimigos onde não tem, vive a confusão, gosta da confusão”, diz. Outra vítima foi Joice Hasselmann, retirada do cargo de líder do governo no Congresso por ter apoiado o Delegado Waldir contra Eduardo Bolsonaro no racha do PSL.

Os filhos, aliás, são peça importante na compulsão de Bolsonaro para comprar briga com aliados. Foi assim com Eduardo, na disputa pelo controle do PSL na Câmara. Foi assim com Carlos, no embate que levou à queda de Bebianno. Foi assim na proteção a Flávio, que rompeu com outro ex-aliado de Bolsonaro, o governador do Rio, Wilson Witzel (PSC), depois que este deixou claro que quer disputar a Presidência em 2022. “Ele (Bolsonaro) teve de ceder e adotar a velha política para poder evitar que o filho tivesse uma investigação normal a respeito da rachadinha”, critica Waldir. O empresário Paulo Marinho, que cedeu a sua mansão no Rio para que fosse o quartel-general da campanha de Bolsonaro, também se afastou do presidente. “Ele tem um sentimento desagregador, que é uma coisa muito evidente na personalidade dele”, diz o hoje aliado do governador paulista João Doria (PSDB), outro que se tornou um desafeto de Bolsonaro quando passou a deixar claro que poderia tentar o Planalto em 2022.

INIMIGO – Bivar: ele cedeu a legenda a Bolsonaro e agora luta para não perdê-la INIMIGO – Bivar: ele cedeu a legenda a Bolsonaro e agora luta para não perdê-la

Chama atenção que, nesse ambiente, o capitão mantenha no cargo o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, indiciado pela Polícia Federal e denunciado pelo Ministério Público sob a acusação de comandar um esquema de candidaturas-laranja no PSL de Minas Gerais e que, mesmo assim, ainda não foi rifado pelo presidente. Até o vice, general Hamilton Mourão, também alvo frequente de bolsonaristas nas redes sociais no início do mandato, foi escanteado por Bolsonaro e talvez só não tenha caído porque foi eleito. O comportamento trai qualquer manual de conduta política. De acordo com uma célebre frase do ex-governador fluminense Leonel Brizola, “a política ama a traição, mas abomina o traidor”. O jogo de Bolsonaro é perigoso, e a tática de desagregação não ajuda em nada um país que precisa de mais união em torno de agendas importantes.

Em tempo: depois de ser deixado pelo presidente, Magno Malta afastou-se da política e vem investindo na carreira de cantor gospel. Lançado em 2018, seu CD mais recente tem a música Limite, que diz: “Quando as portas se fecham e a gente não vê saída e direção / É nos momentos mais precisos / que a gente não tem um amigo para estender a mão”.

Publicado em VEJA de 30 de outubro de 2019, edição nº 2658