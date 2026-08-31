Por que Augusto Cury cresceu nas pesquisas, de acordo com a sua campanha

O crescimento das intenções de voto em Augusto Cury (Avante) é o fato que mais chama a atenção nas novas rodadas das pesquisas Nexus/BTG e AtlasIntel/Bloomberg publicadas nesta segunda-feira, 31.

Na primeira, o escritor, que tinha 2% na semana anterior, passou para 11%, consolidando-o na terceira posição da disputa presidencial, atrás de Flávio Bolsonaro (PL), com 33%, e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 39%. Já no levantamento da AtlasIntel, ele passou de 3% para 7,8%, também chegando à terceira posição numérica, empatado tecnicamente com Renan Santos (Missão), que tem 7,6%, e atrás de Lula (43,4%) e Flávio (33,7%).

A campanha do escritor apontou a maior exposição do candidato como o principal motivo para essa ascensão. Cury foi um dos únicos três candidatos a participar do primeiro debate entre presidenciáveis deste ciclo, ao lado de Ronaldo Caiado (PSD) e Renan Santos (Missão), e também foi entrevistado no programa de sabatinas da TV Globo na última semana. “A campanha avalia que essas participações ajudaram a ampliar o conhecimento do eleitorado sobre a candidatura. O salto registrado pelo levantamento ocorre justamente após esse período de maior exposição, embora pesquisas de intenção de voto, isoladamente, não permitam atribuir a evolução a um único evento”, disse a equipe do candidato em nota.

Outro fator que aumenta a visibilidade de Cury é o horário eleitoral gratuito, que começou na última sexta-feira, 28. Apesar de contar com diminutos 35 segundos de propaganda no bloco principal, ele é um dos quatro candidatos (os outros são Lula, Flávio e Caiado) que têm direito ao espaço — os demais são de partidos que não atingiram os requisitos mínimos de representação no Congresso.

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Redes sociais

Outro ponto que pode ter contribuído para o salto nas pesquisas foi o aumento da presença do escritor nas redes sociais. Levantamento feito pela Ativaweb DataLab, com exclusividade para a VEJA, mostra que ele teve salto de mais de 1. 000% em engajamento após suas aparições na TV e que ganhou mais de 1 milhão de seguidores no período — leia aqui.

O aumento repentino da presença do escritor nas redes sociais despertou nos adversários a suspeita de que esteja havendo um impulsionamento artificial de seu nome.