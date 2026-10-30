Por que as últimas pesquisas eleitorais destoaram dos resultados das urnas

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As eleições de 2026 expuseram uma notável divergência entre pesquisas e resultados, com a vitória de Lula surpreendendo muitos. Institutos reconhecem desafios em prever o comportamento do eleitor e se empenham em aprimorar metodologias para captar guinadas de última hora e o impacto de fatores subjetivos. Entenda os bastidores dessa análise e os caminhos para o futuro das sondagens.

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A eleição presidencial de 2026, definida pela mercurial polarização que saiu das redes e chegou às ruas, em movimento sempre a um passo do precipício, fará história também pela distância entre o que apontavam os institutos de pesquisa até a véspera do pleito e o que brotou das urnas. Nenhum dos mais respeitados grupos de aferição do humor dos cidadãos indicou com a necessária clareza a vitória de Lula, que saiu das urnas com 51,79% dos votos e 4,4 milhões de eleitores a mais do que Flávio Bolsonaro, estacionado em 48,21% das preferências. Lembre-se que, na primeira rodada, o candidato do PL teve 2,2 milhões de sufrágios à frente do petista.

Embora os institutos tenham identificado, entre os dois turnos, mudança de cenário, nenhum deles supôs a conquista de Lula — dentro da chamada margem de erro, ou muito próximo dela, era unânime a aposta no filho Zero Um de Jair Bolsonaro (veja no quadro abaixo). Ainda que a divergência chame atenção, é preciso cautela antes de embarcar na onda de críticas que tomou as redes, condenando metodologias ou sugerindo, sem provas, que as empresas estivessem a serviço de algum dos lados da disputa.

Em seu favor, as empresas alegam que os números tabulados, em sua maioria, estavam dentro do limite estatístico de equívocos. E mais: as sondagens não são previsões, mas retratos do momento. A dificuldade maior, apontam, é que está cada vez mais complicado antever o comportamento político da população. “A dinâmica da opinião pública nunca foi tão veloz quanto agora, o que impõe um desafio enorme às pesquisas”, diz o cientista político Fábio Vasconcelos. A onda de direita que varreu o país em 4 de outubro, dando vantagem para Flávio na largada, e a reação na trincheira do PT, que alimentou a reviravolta, com Lula conquistando o patamar inédito de 64 milhões votos na segunda chamada, estavam no radar da empresas, mas foram subestimadas. “Esses movimentos apareciam em determinados segmentos, mas faltou capacidade de análise”, diz Mauro Paulino, que chefiou o Datafolha.

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Passado o furacão eleitoral, os diretores dos institutos são praticamente unânimes em reconhecer os erros e se dizem empenhados em corrigir rotas e promover ajustes de cálculo. Uma das principais metas é criar meios mais eficazes para medir a disposição das pessoas em comparecer às urnas. Os analistas usam como parâmetro a série histórica, cuja abstenção se mantém em torno de um quinto do total, desde 2010. No segundo turno, porém, a campanha de Lula se mobilizou para convencer as pessoas a se engajarem em atos de rua e, principalmente, por meios digitais — o canal de WhatsApp Exército do Lula, operado pelo deputado André Janones (Rede-MG), reuniu mais de 10 milhões de usuários, boa parte deles idosos (leia na pág. 32). O resultado foi um salto no comparecimento de quase 3 milhões de pessoas, o que ajudou a virar o jogo a favor do presidente. O fenômeno é particularmente difícil de identificar em um país com voto obrigatório, já que o eleitor hesita em admitir a possibilidade de contrariar a lei. “Mesmo com métricas indicando aumento de engajamento e mobilização, era difícil aferir a magnitude exata”, justificou Andrei Roman, da AtlasIntel, na plataforma X.

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Outro ponto a tirar o sono dos estatísticos é a criação de um modelo capaz de identificar guinadas de última hora, já que o eleitor tem definido a escolha cada vez mais próximo da votação. Sondagem da Quaest, feita logo depois do primeiro turno, mostrou que 6% fizeram sua opção apenas na semana que antecedeu a votação, e 9%, no próprio domingo — números aparentemente baixos, mas suficientes para definir o resultado e promover alterações repentinas. Os dados refletem a estratégia da campanha do PL, à época, de explorar o voto útil em Flávio, diante do desempenho pífio de adversários que se apresentavam como “terceira via”, e ajudam a explicar por que Quaest, Datafolha e AtlasIntel estimaram intenções de voto no senador fluminense entre 3 e 5 pontos percentuais abaixo dos 47% obtidos pelo candidato. De novo: movimento conhecido, mas subestimado.

Nenhum desafio é maior, no entanto, do que captar aspectos subjetivos que pesam na hora da definição do voto. Diversos fatores são levados em consideração, e os ventos que sopram do eleitorado mudam de direção constantemente, a depender do desenrolar dos fatos, das posturas (às vezes, deslizes) dos candidatos e dos estratagemas das campanhas. Cada ato das eleições deste ano seguiu uma dinâmica particular que, na avaliação dos especialistas, impactou as pesquisas. A primeira etapa foi marcada pelo desejo de mudança e pela avaliação do terceiro governo Lula. Na segunda, porém, o escrutínio se deu sobre a possibilidade de retorno da família Bolsonaro ao poder. “Os institutos ficam muito preocupados em se proteger com a margem de erro, mas é preciso olhar também para o aspecto psicológico”, diz Antonio Lavareda, diretor do Ipespe, um dos institutos que publicaram, na véspera do segundo turno, pesquisa dando vantagem numérica a Flávio Bolsonaro, justamente dentro da margem de erro.

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Nas duas últimas semanas, indicadores como a melhora da aprovação do governo e o aumento da rejeição a Flávio davam pistas sobre a mudança de ventos, mas as empresas foram conservadoras ao interpretar os resultados. O confronto entre os opositores no último debate também não foi bem pesado. Realizado pela TV Globo na noite de sexta-feira, 23, ficou marcado por dois episódios favoráveis ao presidente: quando ele rebateu a fala grosseira do adversário sobre seus “nove dedos” e o momento em que veio à tona o caso da menina Ana Clara, morta por um PM cuja defesa nos tribunais tem o senador na equipe de advogados. Ao longo do sábado, quando as pesquisas já não estavam mais nas ruas, as repercussões tomaram as redes. “Tenho convicção de que o debate foi absolutamente danoso para Flávio”, diz Lavareda, que conduziu uma pesquisa qualitativa durante o programa.

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Apesar da imprecisão dos dados, a inovação entre os institutos de pesquisa nunca esteve tão presente. O tempo em que as medições eram feitas em papel, por centenas de agentes de campo, que começavam as entrevistas pelo interior até chegarem às capitais, para tentar driblar as mudanças de tendências, mais frequentes nos grandes centros urbanos, ficou para trás. O uso intensivo da tecnologia para capturar o humor da população barateou processos e multiplicou a quantidade de sondagens. Somente neste ano, foram registrados 3 646 levantamentos no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 22% a mais que em 2022. “Não precisa mais de entrevistador, tem robôs que ligam para as pessoas e fazem as perguntas; assim, novas empresas começaram a entrar nesse mercado”, diz Marcia Cavallari, diretora de opinião pública da Ipsos, com larga experiência no antigo Ibope.

As pesquisas eleitorais começaram a ser aplicadas há quase 100 anos, quando George Gallup previu, nos Estados Unidos, a vitória de Franklin Delano Roosevelt sobre Alf Landon. Desde então, jamais deixaram de ser realizadas. Por se tratar de ciência inexata por definição, nem sempre os prognósticos se confirmaram. Um dos casos mais emblemáticos aconteceu nas eleições americanas de 1948. O democrata Harry Truman dormiu derrotado e acordou presidente. Com um sorriso sarcástico no rosto, exibiu, no dia seguinte, a edição noturna do jornal que apontava o republicano Thomas Dewey como vencedor. Não importa quantas vezes os institutos acertem, são os erros que entram para a história.

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Publicado em VEJA de 30 de outubro de 2026, edição nº 3019