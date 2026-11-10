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Política

Por que as suspeitas sobre emendas Pix podem pressionar o quarto mandato de Lula

Para Robson Bonin, investigações devem ampliar a cobrança por controle sobre verbas do Congresso

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 11h57
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A investigação sobre suspeitas de desvio de emendas parlamentares na Bahia pode aumentar a pressão sobre o governo Lula para rever, junto com o Congresso, a forma como esses recursos são indicados, pagos e fiscalizados. Na avaliação de Robson Bonin, da coluna Radar, o avanço das apurações coloca no centro do debate uma questão que afeta o próximo mandato: o dinheiro público que, se desviado, deixa de financiar investimentos (este texto é um resumo do vídeo acima).

No Ponto de Vista, de VEJA, apresentado por Laísa Dall’Agnol nesta terça-feira, 10, o colunista comentou a Operação Fluxo Paralelo, deflagrada pela Polícia Federal. Bonin destacou a quantidade de dinheiro em espécie encontrada na ação e ressaltou que ainda há detalhes a esclarecer sobre o caso.

O que a operação apura na Bahia?

A Polícia Federal investiga suspeitas de desvio de recursos de emendas parlamentares destinados a municípios baianos. Bonin chamou a atenção para o contraste entre o volume de dinheiro destinado às prefeituras e as carências de infraestrutura e serviços públicos em parte da região.

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O colunista levantou a possibilidade de participação de parlamentares, citando o fato de a ordem para a operação ter partido do Supremo Tribunal Federal. A hipótese foi apresentada como uma leitura de Bonin, sem identificação ou confirmação de envolvimento de deputados ou senadores.

Por que as emendas Pix estão no centro da discussão?

Bonin apontou a dificuldade de acompanhar o caminho do dinheiro, da indicação da emenda à aplicação dos recursos pela prefeitura. “Não sabia quem indicava nem para onde estava indo, como seria usado”, afirmou, ao descrever o que considera uma falha de transparência.

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Segundo o colunista, a operação na Bahia se soma a outras apurações no Supremo sobre suspeitas de corrupção envolvendo emendas parlamentares. A questão, para ele, é saber quem indica a verba, quem a recebe e como ela é usada.

Como as investigações podem afetar o próximo governo?

Na avaliação de Bonin, a sucessão de investigações tende a aumentar a cobrança sobre o Planalto e o Congresso por regras mais claras para a indicação e o pagamento das emendas. Para Lula, o debate tem uma consequência prática: recursos que deveriam chegar a obras e serviços podem deixar de cumprir essa finalidade. A resposta, na leitura do colunista, dependerá de uma negociação entre o Executivo e o Legislativo sobre como acompanhar o dinheiro até sua aplicação.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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