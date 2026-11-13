Por que as cobranças de Lula provocaram mal-estar entre ministros do STF

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O pronunciamento do presidente Lula em rede nacional, no qual ele cobrou isenção e credibilidade do Judiciário, acendeu a tensão com o STF. Ministros da Corte classificaram a fala como provocação, lembrando que o próprio governo buscou o apoio do tribunal em diversas situações. O desgaste não é recente e a Corte questiona a autoridade presidencial para tais cobranças.

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O pronunciamento feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em rede de rádio e televisão voltou a acender a tensão com o Supremo Tribunal Federal. Ao declarar que o Judiciário precisa recuperar a credibilidade e atuar de forma isenta, o mandatário gerou incômodo entre integrantes da Corte, que classificam a fala como uma provocação diante de episódios recentes envolvendo o próprio governo federal.

Qual foi a declaração do presidente que irritou os juízes?

Durante discurso em rádio e televisão exibido no domingo, 8, o presidente afirmou ser momento de a Justiça brasileira recuperar a credibilidade. O chefe do Executivo declarou que a magistratura necessita de magistrados éticos, isentos e sem conflitos de interesses. Segundo a avaliação de integrantes do tribunal, o tom adotado soou como uma cobrança inadequada. Um magistrado com acesso ao Palácio do Planalto recordou que o Executivo recorreu diversas vezes ao tribunal para buscar soluções institucionais em embates políticos e votações estratégicas.

Como o governo recorreu ao tribunal em momentos decisivos?

A insatisfação de magistrados se apoia em episódios nos quais a gestão petista buscou apoio direto no Supremo Tribunal Federal. Um dos casos recordados por membros da Corte envolve o então ministro da Fazenda Fernando Haddad. Em 2024, o integrante do governo procurou os juízes para garantir a anuência da Corte à reoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. Na avaliação de ministros ouvidos sob reserva, a busca por auxílio em temas econômicos e legislativos contrasta com as recentes críticas públicas feitas ao tribunal.

Os desafios do governo Lula 4

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Por que a relação entre Planalto e Corte já estava desgastada?

O desgaste entre os dois poderes não começou no último pronunciamento presidencial. Meses antes, o ministro da Secretaria de Comunicação Sidônio Palmeira procurou magistrados para reclamar que a proximidade entre o presidente e os juízes retirava votos do petista nas eleições. A abordagem não foi bem recebida pelos membros do tribunal, que continuaram a debater a postura da Presidência da República. Para os juízes, as investidas e cobranças públicas demonstram falta de autoridade do chefe do Executivo para exigir mudanças na conduta dos magistrados.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.