Por que aliados de esquerda e do PSOL rejeitam o ajuste fiscal do governo Lula

A aprovação do pacote fiscal no Senado deflagrou uma reação contrária entre parlamentares de esquerda e legendas aliadas. O PSOL, legenda fundada após a expulsão de petistas que votaram contra a reforma da Previdência em 2003, lidera a oposição ao projeto e cobra coerência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cujas falas de campanha servem de munição contra a proposta.

Como os parlamentares do PSOL se posicionam?

A oposição à matéria dentro da esquerda ganhou força com declarações de congressistas do PSOL. O deputado federal eleito Jones Manoel (PSOL-PE) afirmou em rede social que as urnas derrotaram o ajuste fiscal, o arcabouço e a agenda da austeridade, defendendo que essa política não pode ser imposta sobre a vontade popular. No mesmo sentido, o deputado federal eleito Fábio Felix (PSOL-DF) declarou que o programa vitorioso nas urnas não penaliza os mais pobres, defendendo a necessidade de manter a mobilização nas ruas para impedir retrocessos nas políticas sociais.

O que defendem os integrantes do PT?

No PT, a cobrança é por alterações no texto para que o custo do ajuste recaia sobre o andar de cima. Aliados do governo avaliam que a proposta emergencial, que permite economizar mais de 50 bilhões de reais no próximo ano, pode retirar recursos da saúde e da educação. Os críticos sustentam que o projeto equivale a ceder às pressões do mercado financeiro e contrapõem a medida aos compromissos assumidos por Luiz Inácio Lula da Silva durante a disputa eleitoral, quando o presidente prometeu preservar os programas sociais.

Os desafios do governo Lula 4

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Qual o histórico do PSOL com reformas do governo?

A resistência atual recupera a própria origem do PSOL. A legenda foi criada depois que o PT expulsou parlamentares que se recusaram a votar a favor da reforma da Previdência apresentada por Luiz Inácio Lula da Silva em 2003. Agora, o partido volta a se alinhar contra medidas de contenção de despesas defendidas pela gestão federal. Integrantes da base aliada usam as declarações do próprio presidente, que chamou a pressão pelo controle de gastos de babaquice, para contestar o avanço da proposta no Congresso.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.