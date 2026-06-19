🔥 A Black Friday começou! Garanta sua 4 Revistas Impressas + Digital Premium pelo menor preço do ano e aproveite!

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

Eleito
PT - 13 Lula 51,79% 64.256.232 VOTOS
PL - 22 Flavio Bolsonaro 48,21% 59.826.041 VOTOS
Presidente
100,00%
Eleito
PP - 11 Mailza Assis 66,21% 272.635 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 33,79% 139.108 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Omar Aziz 61,42% 1.273.975 VOTOS
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 38,58% 800.328 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PP - 11 Celina Leão 57,18% 987.142 VOTOS
PT - 13 Leandro Grass 42,82% 739.130 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 52,17% 1.151.818 VOTOS
MDB - 15 Ricardo Ferraço 47,83% 1.056.119 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
PT - 13 Cadu De Lula 50,77% 1.073.024 VOTOS
UNIÃO - 44 Allyson 49,23% 1.040.399 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 64,52% 562.083 VOTOS
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 35,48% 309.076 VOTOS
GOVERNADOR - TO
100,00%
PLATAFORMA ESPECIAL

Mapa interativo: Descubra como a sua cidade votou

EXPLORAR →
Política

Por que Alexandre Kalil resiste a abraçar Lula em Minas outra vez

Aliados do ex-prefeito atribuem a derrota de 2022 à associação com o presidente e defendem uma candidatura de centro em meio ao desgaste do petista no estado.

Por Laila Nery 19 jun 2026, 15h03 | Atualizado em 19 jun 2026, 15h31
APOSTA - Kalil e Lula: associação ao nome do petista pode alavancar ex-prefeito -
APOSTA - Kalil e Lula: associação ao nome do petista pode alavancar ex-prefeito - (Ricardo Stuckert/.)
Continua após publicidade
Por que Alexandre Kalil resiste a abraçar Lula em Minas outra vez Priorize VEJA no Google

A deterioração da avaliação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Minas Gerais tem influenciado os cálculos políticos para a disputa estadual de 2026 e levado pré-candidatos a buscar posicionamentos menos associados ao Palácio do Planalto em um dos principais colégios eleitorais do país.

Integrantes do entorno do ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT), que é apontado como possível candidato ao governo estadual, afirmam reservadamente que a estratégia do grupo passa por consolidar uma candidatura de centro e evitar a polarização que marcou a disputa de 2022.

Segundo relatos de aliados, o presidente nacional do PT, Edinho Silva, esteve duas vezes na residência de Kalil, mas as conversas não resultaram em avanços para uma aproximação política.

De acordo com essas fontes, o ex-prefeito busca diálogo com partidos de centro e não pretende vincular sua eventual candidatura ao campo polarizado da disputa nacional.

Siga
Continua após a publicidade

Os interlocutores também avaliam que qualquer associação a Lula representa um desafio eleitoral em Minas Gerais neste momento. Como exemplo, citam a trajetória recente de Kalil em Belo Horizonte. Reeleito prefeito em 2020 com mais de 60% dos votos e sem perder em nenhuma urna da capital, ele deixou o cargo, segundo aliados, com cerca de 70% de aprovação. Em 2022, contudo, foi derrotado por Romeu Zema (Novo) na disputa pelo governo estadual, inclusive na capital mineira. Para integrantes do grupo político de Kalil, a aliança com Lula naquele pleito foi um dos fatores que contribuíram para o resultado.

A avaliação ocorre em meio a um cenário de desgaste do presidente no estado. Levantamento do instituto Paraná Pesquisas, realizado em março, mostra que 52,4% desaprovam a forma como Lula administra o país, enquanto 43,4% aprovam sua gestão. No mesmo estudo, 45,5% classificam o governo como ruim ou péssimo, ante 32,5% que o avaliam como ótimo ou bom.

Continua após a publicidade

Outra pesquisa, do instituto Real Time Big Data, também realizada em março, registrou rejeição de 41% ao presidente em Minas Gerais. No levantamento, Lula aparece empatado com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que alcançou o mesmo índice de eleitores que afirmaram não votar nele de jeito nenhum.

O quadro se insere em uma tendência mais ampla observada no Sudeste. Em maio, pesquisa BTG/Nexus apontou desaprovação de 50% ao presidente na região, contra 44% de aprovação. Já o levantamento da Genial/Quaest registrou desaprovação de 58% e aprovação de 38%.

Continua após a publicidade

Os números reforçam a percepção de parte dos analistas de que Lula chega a 2026 menos influente eleitoralmente em Minas Gerais do que em eleições anteriores. Para Murilo Hidalgo, diretor da Paraná Pesquisas, o presidente mantém competitividade no estado, mas perdeu capacidade de impulsionar candidaturas locais. “Ele é forte, está bem nas pesquisas em Minas, mas não tem mais a força para eleger um governador como tinha lá atrás”, afirmou.

Segundo Hidalgo, a tendência é que o desempenho dos candidatos dependa mais de suas próprias campanhas do que do apoio do presidente. “Lula dessa vez não vai transferir voto para ganhar. Quem vai ter que ganhar é o candidato”, disse.

Continua após a publicidade

O pesquisador também avalia que o petista chega à próxima disputa presidencial em condições mais difíceis no estado do que em 2022. “Hoje, ele se alimenta muito mais para fazer voto em Minas do antibolsonarismo do que da popularidade do governo dele”, declarou.

Publicidade
TAGS:
Alexandre Kalil
Luiz Inácio Lula da Silva
Maquiavel
Minas Gerais
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).