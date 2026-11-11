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Política

Por que adiar o fim da escala 6×1 pode virar um problema político para Lula

Editor diz que empresas têm motivos para pedir mais tempo, mas mudar o cronograma pode soar como quebra de uma promessa de campanha

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 nov 2026, 12h43 | Atualizado em 11 nov 2026, 13h05
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Por que adiar o fim da escala 6×1 pode virar um problema político para Lula Priorize VEJA no Google

O governo Lula pode negociar ajustes na transição da escala 6×1 para a 5×2, mas dificilmente aceitará adiar o início da mudança, na avaliação do editor de Política José Benedito da Silva. Para ele, rever o prazo logo após a reeleição abriria espaço para que os eleitores interpretassem a decisão como um recuo em uma das principais promessas da campanha (este texto é um resumo do vídeo acima).

“Poderia soar como uma espécie de estelionato eleitoral”, afirmou o editor no Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol nesta quarta-feira, 11. A apresentadora lembrou que a transição foi aprovada para ocorrer de forma gradual e que já havia conversas com sindicatos, especialmente no comércio, um dos setores mais afetados.

Por que os empresários pedem mais prazo?

José Benedito considera legítimo o pedido das entidades empresariais por mais tempo. A mudança afeta de forma ampla as relações de trabalho, e a reta final da votação no Congresso deixou pouco espaço para discutir as dificuldades de implementação. “Isso não é algo que dá para fazer da noite para o dia”, disse.

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O editor observou que o tema já tramitava havia anos no Congresso, mas ganhou força quando o governo abraçou a pauta. Na sua leitura, o apelo eleitoral acelerou a aprovação e reduziu o tempo que poderia ter sido usado para identificar e resolver problemas da transição.

Por que mexer no calendário seria um risco para Lula?

Para José Benedito, o custo político seria maior se o adiamento partisse do próprio governo. Depois de defender o fim da escala 6×1 durante a campanha, Lula poderia começar o quarto mandato sob desconfiança de parte dos eleitores que o apoiaram caso decidisse postergar a mudança.

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“Acho difícil que o governo volte atrás nos prazos”, afirmou. Na avaliação do editor, manter o calendário ajuda Lula a demonstrar que pretende cumprir a promessa mesmo diante das pressões que surgiram após a aprovação.

O que ainda pode ser negociado?

José Benedito vê margem para concessões pontuais na implementação. Também considera improvável que o processo sob análise de Flávio Dino resulte em uma determinação para mudar o calendário. “Isso vai ter que ser uma coisa negociada”, disse. O espaço para acordo, na leitura do editor, está em acomodar dificuldades de adaptação sem adiar o início da transição.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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Luiz Inácio Lula da Silva
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