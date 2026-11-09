Por que adiamento de redução da maioridade penal preocupa base e oposição de Lula

A decisão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, de terceirizar o debate sobre a redução da maioridade penal para a Câmara preocupa não apenas a oposição como também os integrantes da base aliada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O amapaense chegou a sinalizar que tocaria a apreciação no Senado, mas recuou após um acordo com o presidente da Câmara, Hugo Motta, que estabeleceu que a análise começaria por uma comissão especial na Casa.

Com essa tramitação, a expectativa é que o projeto passe, no melhor dos cenários, apenas na Câmara neste ano. A votação entre os senadores ficaria apenas para o ano que vem.

Os desafios do governo Lula 4

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Isso preocupa a oposição que avalia que Alcolumbre, ao acenar para a matéria, pode estar apenas enrolando os conservadores para conseguir votos a seu favor na eleição da Mesa Diretora do Senado.

Por outro lado, também gera temor na base governista, porque há o entendimento de que a composição do Congresso, principalmente do Senado, a partir do próximo ano pode fazer com que o texto fique pior do que o atual.

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Por isso, prefeririam que o perfil mais moderado do Congresso atual decidisse o futuro do assunto polêmico.