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Política

Por que adiamento de redução da maioridade penal preocupa base e oposição de Lula

Alcolumbre chegou a sinalizar que tocaria a apreciação no Senado, mas recuou após um acordo com Motta para que tema fosse analisado antes na Câmara

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 06h00 | Atualizado em 9 nov 2026, 07h54
Homem idoso de barba grisalha e óculos vermelhos em formato de estrela, vestindo camisa jeans azul, sorri com os braços abertos para a câmera. Ao fundo, pessoas tiram fotos com celulares e levantam as mãos em sinal de apoio.
Lula ao vencer o segundo turno da eleição (Ricardo Stuckert/.)
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A decisão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, de terceirizar o debate sobre a redução da maioridade penal para a Câmara preocupa não apenas a oposição como também os integrantes da base aliada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O amapaense chegou a sinalizar que tocaria a apreciação no Senado, mas recuou após um acordo com o presidente da Câmara, Hugo Motta, que estabeleceu que a análise começaria por uma comissão especial na Casa.

Com essa tramitação, a expectativa é que o projeto passe, no melhor dos cenários, apenas na Câmara neste ano. A votação entre os senadores ficaria apenas para o ano que vem.

Os desafios do governo Lula 4

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Isso preocupa a oposição que avalia que Alcolumbre, ao acenar para a matéria, pode estar apenas enrolando os conservadores para conseguir votos a seu favor na eleição da Mesa Diretora do Senado.

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Por outro lado, também gera temor na base governista, porque há o entendimento de que a composição do Congresso, principalmente do Senado, a partir do próximo ano pode fazer com que o texto fique pior do que o atual.

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Por isso, prefeririam que o perfil mais moderado do Congresso atual decidisse o futuro do assunto polêmico.

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Davi Alcolumbre
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