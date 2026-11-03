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Política

Por que a união de Flávio e Eduardo Bolsonaro nos EUA pode virar um tiro no pé

Os irmãos podem disputar protagonismo nas redes, enquanto sua influência dependerá da força de Trump e da disputa pelo comando do Senado

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 nov 2026, 11h51 | Atualizado em 3 nov 2026, 11h52
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Por que a união de Flávio e Eduardo Bolsonaro nos EUA pode virar um tiro no pé Priorize VEJA no Google

A ida de Flávio Bolsonaro para os Estados Unidos, onde já está Eduardo, pode dividir a atenção entre os irmãos sem ampliar a influência do bolsonarismo na oposição a Lula. Na avaliação do colunista de Radar Robson Bonin, o peso político dos dois dependerá tanto do desempenho do grupo de Donald Trump nas eleições americanas de meio de mandato quanto da capacidade da direita de conquistar o comando do Senado brasileiro (este texto é um resumo do vídeo acima).

“Ele vai tentar dividir esses holofotes, né? Não é uma soma”, afirmou Bonin sobre Flávio no Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol, nesta terça-feira, 3. A apresentadora questionou se os irmãos teriam condições de organizar a oposição a partir do exterior ou se acabariam perdendo espaço no debate político brasileiro.

Por que os irmãos podem disputar protagonismo?

Segundo Bonin, Eduardo conquistou visibilidade nas redes a partir dos Estados Unidos em um momento em que a possibilidade de vitória da direita em 2026 dava peso à sua atuação. Com a derrota de Flávio para Lula, os irmãos passam a atuar do mesmo país e a sustentar um discurso semelhante de alegada perseguição judicial.

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O colunista relatou que, nas conversas que teve com integrantes do governo, a avaliação era de que a entrada de Flávio nesse mesmo espaço dificilmente ampliaria a força da direita. A tendência, nessa leitura, é que os irmãos dividam a atenção de um público que Eduardo já mobilizava.

O que a eleição americana tem a ver com a estratégia dos Bolsonaro?

Para Bonin, um revés do grupo de Trump nas eleições de meio de mandato deixaria o presidente americano politicamente mais fraco. Nesse cenário, a disposição de setores do governo dos Estados Unidos de apoiar a família Bolsonaro também poderia diminuir.

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A influência dos irmãos, portanto, depende em parte de uma disputa sobre a qual eles não têm controle. Mesmo que preservem a visibilidade nas redes, um Trump enfraquecido reduziria, na avaliação do colunista, o peso do apoio com que a família conta em Washington.

Como a disputa pelo Senado pode definir o peso dos irmãos?

Bonin avalia que Flávio e Eduardo ainda podem desempenhar um papel na oposição se o bolsonarismo conseguir eleger um aliado para a presidência do Senado. Se a direita não superar a base de Lula nessa disputa, porém, o espaço para os dois interferirem na política brasileira a partir dos EUA pode encolher rapidamente.

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“É preciso que várias peças se encaixem”, afirmou o colunista. Para ele, a família continuará a mobilizar a base bolsonarista em maior ou menor grau, conforme o assunto. Essa capacidade, contudo, não garante que Flávio e Eduardo sejam interlocutores prioritários nas decisões da oposição no Brasil.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
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