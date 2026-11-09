Por que a oposição desconfia dos movimentos de Alcolumbre sobre a maioridade penal

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A decisão de Davi Alcolumbre de transferir a discussão da redução da maioridade penal para a Câmara dos Deputados gerou forte desconfiança na oposição. Parlamentares conservadores veem a medida como tática de negociação política e protelação, alterando os trâmites e adiando a votação final para o próximo ano.

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A decisão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, de transferir a discussão sobre a redução da maioridade penal para a Câmara dos Deputados gerou forte desconfiança na oposição. Parlamentares conservadores avaliam que o avanço prévio do tema no Senado foi acenado apenas como peça de negociação política no contexto das disputas eleitorais internas.

O que diz a oposição sobre as intenções de Alcolumbre?

De acordo com a avaliação do bloco oposicionista, a sinalização inicial dada por Alcolumbre de que pautaria o tema no Senado não passava de uma tática política. Na visão dos conservadores, o parlamentar amapaense estaria utilizando a pauta da redução da maioridade penal de forma estratégica para protelar compromissos e angariar votos no pleito para a Mesa Diretora do Senado Federal.

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Como o recuo do senador alterou as negociações?

Alcolumbre recuou do plano de pautar diretamente a matéria no Senado após celebrar um entendimento com o presidente da Câmara, Hugo Motta. O acerto determinou o início das tratativas por meio de uma comissão especial dos deputados. Essa mudança nos trâmites confirmou os receios da oposição de que a apreciação pelos senadores acabaria postergada para o ano subsequente.

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Qual é a projeção para o encerramento das votações?

A estimativa interna das Casas Legislativas indica que a aprovação da proposta na Câmara dos Deputados ocorrerá, no melhor dos cenários, ainda neste ano. Com essa definição de calendário, a etapa decisiva de votação no Senado acabou empurrada para o próximo ano, mantendo o ambiente de forte incerteza política tanto entre os parlamentares conservadores quanto entre a base governista.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.