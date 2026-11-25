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Para conter o desgaste político e testar a base, o governo Lula avalia deixar a apresentação da PEC do ajuste fiscal com um parlamentar aliado. O Planalto tenta equilibrar o corte de gastos exigido pelo mercado e a cobrança por investimentos sociais. Entenda os bastidores dessa estratégia.

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O governo Lula pode deixar a apresentação de uma nova proposta de emenda à Constituição de ajuste fiscal a cargo de um parlamentar aliado, em uma tentativa de reduzir o desgaste político da iniciativa. A possibilidade foi relatada por Isabella Alonso Panho no Ponto de Vista desta quarta-feira, 25, e analisada pelo cientista político Eduardo Grin como parte de um movimento para avaliar resistências antes de avançar com novas medidas (este texto é um resumo do vídeo acima).

“Acho que o governo está testando o terreno”, afirmou o professor da FGV. Na sua avaliação, o Planalto procura preservar capacidade de negociação diante de expectativas conflitantes: ampliar a entrega de políticas públicas e, ao mesmo tempo, conter os gastos. O trecho não identifica quem poderia apresentar a PEC nem informa uma decisão definitiva sobre essa estratégia.

Por que deixar a apresentação da PEC com um aliado?

Ao levar a informação de bastidores ao programa, Isabella apontou que a iniciativa parlamentar permitiria ao governo manter alguma distância da proposta. Para Grin, a discussão ocorre em um momento no qual as medidas de ajuste já provocam desgaste entre apoiadores de Lula, antes mesmo do início do quarto mandato.

Os desafios do governo Lula 4

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O cientista político interpreta essa cautela como uma tentativa de preservar recursos políticos para as negociações decisivas. Em vez de antecipar um confronto com setores da própria base, o governo estaria avaliando como calibrar as medidas. “Me parece que o governo ainda busca não queimar a largada sem sequer ter começado o quarto mandato”, disse.

Quais pressões o governo precisa conciliar?

Grin identifica duas cobranças que tornam a negociação especialmente difícil. De um lado, setores mobilizados pela reeleição de Lula esperam mais políticas públicas, o que pressiona o governo pela ampliação das despesas. De outro, agentes econômicos exigem contenção de gastos e uma resposta às preocupações com as contas públicas.

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“O governo precisa buscar um equilíbrio político que ainda não encontrou uma fórmula, vamos dizer assim, que consiga, ao mesmo tempo, entregar mais para a população e, ao mesmo tempo, poupar mais”, afirmou. Para o professor, a dificuldade dessa equação se estende da economia à articulação com os partidos que sustentam o governo.

Como as divergências na esquerda afetam o ajuste?

Segundo Grin, a reação às medidas já discutidas indica que o Planalto encontrará resistência também entre aliados. O professor mencionou críticas de parlamentares de esquerda e manifestações de apoio acompanhadas de ressalvas dentro do próprio PT.

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Na avaliação do cientista político, propostas consideradas duras pelos setores mais à esquerda tendem a provocar críticas nesse campo, enquanto iniciativas vistas como tímidas pelos agentes econômicos também enfrentarão contestação. A eventual apresentação da PEC por um aliado se insere, nessa leitura, na busca por espaço para negociar entre esses dois polos antes de comprometer o capital político do novo mandato.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.