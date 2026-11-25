Por que a nova PEC de Lula pode ser apresentada por um parlamentar aliado
Governo avalia deixar a iniciativa do ajuste fiscal com a base no Congresso
O governo Lula pode deixar a apresentação de uma nova proposta de emenda à Constituição de ajuste fiscal a cargo de um parlamentar aliado, em uma tentativa de reduzir o desgaste político da iniciativa. A possibilidade foi relatada por Isabella Alonso Panho no Ponto de Vista desta quarta-feira, 25, e analisada pelo cientista político Eduardo Grin como parte de um movimento para avaliar resistências antes de avançar com novas medidas (este texto é um resumo do vídeo acima).
“Acho que o governo está testando o terreno”, afirmou o professor da FGV. Na sua avaliação, o Planalto procura preservar capacidade de negociação diante de expectativas conflitantes: ampliar a entrega de políticas públicas e, ao mesmo tempo, conter os gastos. O trecho não identifica quem poderia apresentar a PEC nem informa uma decisão definitiva sobre essa estratégia.
Por que deixar a apresentação da PEC com um aliado?
Ao levar a informação de bastidores ao programa, Isabella apontou que a iniciativa parlamentar permitiria ao governo manter alguma distância da proposta. Para Grin, a discussão ocorre em um momento no qual as medidas de ajuste já provocam desgaste entre apoiadores de Lula, antes mesmo do início do quarto mandato.
O cientista político interpreta essa cautela como uma tentativa de preservar recursos políticos para as negociações decisivas. Em vez de antecipar um confronto com setores da própria base, o governo estaria avaliando como calibrar as medidas. “Me parece que o governo ainda busca não queimar a largada sem sequer ter começado o quarto mandato”, disse.
Quais pressões o governo precisa conciliar?
Grin identifica duas cobranças que tornam a negociação especialmente difícil. De um lado, setores mobilizados pela reeleição de Lula esperam mais políticas públicas, o que pressiona o governo pela ampliação das despesas. De outro, agentes econômicos exigem contenção de gastos e uma resposta às preocupações com as contas públicas.
“O governo precisa buscar um equilíbrio político que ainda não encontrou uma fórmula, vamos dizer assim, que consiga, ao mesmo tempo, entregar mais para a população e, ao mesmo tempo, poupar mais”, afirmou. Para o professor, a dificuldade dessa equação se estende da economia à articulação com os partidos que sustentam o governo.
Como as divergências na esquerda afetam o ajuste?
Segundo Grin, a reação às medidas já discutidas indica que o Planalto encontrará resistência também entre aliados. O professor mencionou críticas de parlamentares de esquerda e manifestações de apoio acompanhadas de ressalvas dentro do próprio PT.
Na avaliação do cientista político, propostas consideradas duras pelos setores mais à esquerda tendem a provocar críticas nesse campo, enquanto iniciativas vistas como tímidas pelos agentes econômicos também enfrentarão contestação. A eventual apresentação da PEC por um aliado se insere, nessa leitura, na busca por espaço para negociar entre esses dois polos antes de comprometer o capital político do novo mandato.
VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.