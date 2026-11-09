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Política

Por que a fala de Lula sobre maioridade penal diverge do PT

Declaração dada na campanha reflete visão pessoal do presidente, enquanto a legenda sustenta oposição histórica desde a década de 80

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 09h45
Homem idoso, com barba grisalha e chapéu de palha claro, fala ao microfone com expressão séria, apontando o dedo indicador direito para frente. Veste camisa branca de manga curta e está em ambiente externo com fundo azul escuro e verde borrado
O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, discursa durante as comemorações de seu aniversário no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência, em Brasília, em 27 de outubro de 2026. (PABLO PORCIÚNCULA/AFP)
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Durante a campanha eleitoral, o presidente Lula afirmou ser favorável à redução da maioridade penal para crimes hediondos, gerando debate sobre o posicionamento do seu partido. Em contrapartida, integrantes do PT esclareceram que a manifestação reflete uma visão individual e que a legenda mantém sua postura contrária ao tema.

O que o presidente declarou sobre o assunto?

Quando questionado antes do segundo turno da campanha se concordava com a redução da penalidade para menores envolvidos em crimes hediondos, o presidente Lula respondeu positivamente. Na ocasião, ele afirmou que, como cidadão brasileiro, é favorável a diminuir a pena para todo e qualquer crime hediondo. Ao ser pressionado sobre a redução da maioridade penal especificamente para esses casos graves, o presidente confirmou que apoia a mudança. A fala trouxe o debate de volta aos holofotes políticos durante o período pré-eleitoral.

Como o partido interpreta a posição do presidente?

Diante da repercussão, o senador Jaques Wagner explicou durante sessão no Senado que a fala do presidente consistiu em uma opinião individual. Segundo o parlamentar, o mandatário não impõe a sua visão pessoal ao PT nem ao Senado Federal. Wagner ressaltou ainda que o tema era candente na fase pré-eleitoral e que existia a avaliação de que a pauta poderia colocar candidatos em uma encruzilhada. A bancada petista buscou assim delimitar a fronteira entre o pensamento do governante e a diretriz oficial da legenda.

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Qual é a linha histórica defendida pelo PT?

A oposição à diminuição da idade penal é uma diretriz mantida pela agremiação desde a sua fundação, na década de 80. Em entrevista, o vice-presidente nacional do PT, deputado Jilmar Tatto, reiterou a contrariedade à proposta e afirmou que a maioria dos parlamentares do partido se posiciona de forma contrária à alteração. A resistência partidária se manifestou inclusive nas articulações no Senado, onde senadores da sigla atuaram ativamente pelo adiamento da apreciação da pauta, preservando o histórico de posicionamento do grupo político.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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Luiz Inácio Lula da Silva
Maioridade Penal
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