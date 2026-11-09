Por que a fala de Lula sobre maioridade penal diverge do PT

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Durante a campanha eleitoral, o presidente Lula afirmou ser favorável à redução da maioridade penal para crimes hediondos, gerando debate. No entanto, o PT, por meio de seus integrantes como Jaques Wagner e Jilmar Tatto, esclareceu que a manifestação reflete uma visão individual e que a legenda mantém sua histórica postura contrária ao tema.

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Durante a campanha eleitoral, o presidente Lula afirmou ser favorável à redução da maioridade penal para crimes hediondos, gerando debate sobre o posicionamento do seu partido. Em contrapartida, integrantes do PT esclareceram que a manifestação reflete uma visão individual e que a legenda mantém sua postura contrária ao tema.

O que o presidente declarou sobre o assunto?

Quando questionado antes do segundo turno da campanha se concordava com a redução da penalidade para menores envolvidos em crimes hediondos, o presidente Lula respondeu positivamente. Na ocasião, ele afirmou que, como cidadão brasileiro, é favorável a diminuir a pena para todo e qualquer crime hediondo. Ao ser pressionado sobre a redução da maioridade penal especificamente para esses casos graves, o presidente confirmou que apoia a mudança. A fala trouxe o debate de volta aos holofotes políticos durante o período pré-eleitoral.

Como o partido interpreta a posição do presidente?

Diante da repercussão, o senador Jaques Wagner explicou durante sessão no Senado que a fala do presidente consistiu em uma opinião individual. Segundo o parlamentar, o mandatário não impõe a sua visão pessoal ao PT nem ao Senado Federal. Wagner ressaltou ainda que o tema era candente na fase pré-eleitoral e que existia a avaliação de que a pauta poderia colocar candidatos em uma encruzilhada. A bancada petista buscou assim delimitar a fronteira entre o pensamento do governante e a diretriz oficial da legenda.

Qual é a linha histórica defendida pelo PT?

A oposição à diminuição da idade penal é uma diretriz mantida pela agremiação desde a sua fundação, na década de 80. Em entrevista, o vice-presidente nacional do PT, deputado Jilmar Tatto, reiterou a contrariedade à proposta e afirmou que a maioria dos parlamentares do partido se posiciona de forma contrária à alteração. A resistência partidária se manifestou inclusive nas articulações no Senado, onde senadores da sigla atuaram ativamente pelo adiamento da apreciação da pauta, preservando o histórico de posicionamento do grupo político.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.