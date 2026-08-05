Por que a escolha do vice de Zema aumenta a chance de Ciro Gomes vencer no 1º turno no Ceará

Ler Resumo





Ciro Gomes (PSDB-CE) parabenizou o senador Eduardo Girão (Novo-CE) por assumir a vice na chapa presidencial de Romeu Zema. A movimentação eleva as chances de Ciro de vencer as eleições para o governo do Ceará já no primeiro turno, redefinindo o panorama político local e fortalecendo sua candidatura.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes (PDSB-CE) parabenizou o senador Eduardo Girão (Novo-CE) por assumir a posição de vice na chapa presidenciável do ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo-MG). O novo quadro aumenta as vantagens do tucano de ganhar as eleições ao comando do estado do Ceará.

“Quero cumprimentar o senador Eduardo Girão pelo honroso convite para disputar a vice-presidência da República. É muitíssimo raro que cearenses consigam alcançar oportunidades na luta política nacional. Desejo ao senador Girão muito boa sorte na empreitada”, escreveu Gomes em uma publicação nas redes sociais.

Até, Girão era candidato ao governo do Ceará, em oposição pela direita conservadora a Ciro Gomes e ao atual governador Elmano de Freitas (PT). O nome do senador foi defendido pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL-DF), que gostaria de ver uma chapa cearense formada em torno dele e com dois nomes do PL disputando as vagas do Senado, a deputada Priscila Costa (PL-CE), que foi sua vice-presidente no PL Mulher, e o pastor Alcides Fernandes (PL-CE), pai do deputado André Fernandes, que é presidente do diretório estadual do partido.

Apesar do apoio de Michelle, o PL do Ceará terminou de definir que coligaria com o PSDB de Ciro Gomes, conquistando apenas o espaço de Alcides Fernandes para o Senado.

Continua após a publicidade

A situação abriu uma das maiores crises do bolsonarismo dos últimos meses, colocando Michelle e Flávio Bolsonaro em lados opositores, visto que Flávio também apoiou a ideia de ficar ao lado dos tucanos no Ceará.

Agora, com Girão — que tinha apenas 3% das intenções de voto, segundo último levantamento da Genial/Quaest — fora da disputa cearense, a chance de vitória de Ciro Gomes no primeiro turno aumenta. Na mesma pesquisa, o tucano tem 43%, e o petista Elmano de Freitas tem 33%. Além de Girão, somente Jarir Pereira (PSOL) chegou a pontua 1%. Ao desconsiderar os votos brancos e nulos (7%), as chances de Ciro de ultrapassar os 50% já na primeira rodada eleitoral são cada vez mais concretas.

Continua após a publicidade

Quero cumprimentar o senador Eduardo Girão pelo honroso convite para disputar a vice presidência da república . É muitíssimo raro que cearenses consigam alcançar oportunidades na luta política nacional . Desejo ao Senador Girão muito boa sorte na empreitada. — Ciro Gomes (@cirogomes) August 4, 2026