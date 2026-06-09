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Política

Por que a delação de Daniel Vorcaro enfrenta obstáculos que a Lava Jato não teve

Durante o VEJA em Foco, Murillo de Aragão afirma que o volume de dados já obtido pela PF reduz o peso de uma colaboração no caso Master

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jun 2026, 21h26
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Por que a delação de Daniel Vorcaro enfrenta obstáculos que a Lava Jato não teve Priorize VEJA no Google

A possível rejeição da nova proposta de delação premiada apresentada por Daniel Vorcaro expõe uma diferença central entre o caso ligado ao Banco Master e as colaborações que marcaram a Operação Lava Jato. Segundo avaliação do colunista Murillo de Aragão no VEJA em Foco, o atual volume de informações tecnológicas reunidas pela Polícia Federal faz com o ex-banqueiro “concorra contra ele mesmo”. (este texto é um resumo do vídeo acima)

Durante participação no programa apresentado por Marcela Rahal, Aragão afirmou o material robusto já obtido por investigadores após a quebra de sigilo de aparelhos eletrônicos ligados ao empresário, incluindo vários celulares, muda o peso de uma eventual colaboração.

“O que ele revela nas propostas de delação está concorrendo com aquilo que foi levantado a partir da quebra de sigilo dos seus celulares”, afirmou Aragão. Segundo ele, o caso cria uma “concorrência tecnológica” incomum, na qual os investigadores já dispõem de um amplo conjunto de dados antes mesmo de validar um acordo de colaboração.

Por que a tecnologia mudou o peso das delações?

Na avaliação do colunista, um dos principais diferenciais em relação à Lava Jato está justamente na capacidade atual de coleta e armazenamento de informações digitais. Aragão observou que, anos atrás, as autoridades não tinham acesso ao mesmo nível de recursos tecnológicos para cruzamento de dados e extração de conteúdo de dispositivos eletrônicos.

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“É uma situação bem diferente do que aconteceu com a Lava Jato anos atrás, quando não se tinha um acervo tecnológico tão robusto para quebrar sigilos e buscar informações de uma forma tão abundante quanto agora”, disse.

Segundo o colunista, esse novo contexto reduz o poder de barganha de uma delação considerada incompleta ou sem elementos inéditos, especialmente quando investigadores já acumulam informações relevantes por outros meios.

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Por que a proposta de Vorcaro não convenceu até agora?

De acordo com informações apresentadas no VEJA em Foco, a Polícia Federal avalia que os fatos relatados na nova tentativa de delação de Vorcaro não trouxeram novidades em relação ao material já encontrado em celulares ligados ao empresário. Além disso, investigadores consideram que as informações entregues seriam incompletas.

Murillo de Aragão observou ainda que investigados tendem a dosar as informações compartilhadas em uma tentativa de preservar margem de negociação. “Quem busca a delação tenta, de alguma maneira, se proteger”, afirmou. Para ele, porém, o tempo pode jogar contra quem posterga uma colaboração enquanto as autoridades ampliam o conjunto de evidências disponíveis.

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O comentário foi reforçado pela apresentadora Marcela Rahal, que resumiu o impasse ao afirmar que Vorcaro “deve estar calculando o tamanho do passo”, mas pode perder espaço para fechar um eventual acordo.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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