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Política

Por que a apuração da eleição de 2026 foi a mais rápida mesmo com prorrogação da votação

Agilidade no envio dos Boletins de Urna para o sistema do TSE permitiu concluir a totalização 52 minutos antes do registrado no segundo turno de 2022

Por Redação 31 out 2026, 09h59 | Atualizado em 31 out 2026, 09h59
FLORIANOPOLIS, BRAZIL - SEPTEMBER 22: Electoral authoritie tests an electronic voting machine during a sealing operation before being used in the first round of the upcoming Brazilian presidential elections at the Regional Electoral Court of Florianopolis on September 22, 2022 in Florianopolis, Brazil. (Photo by Heuler Andrey/Getty Images)
Demonstração da Urna Eletrônica (Heuler Andrey/Getty Images)
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Por que a apuração da eleição de 2026 foi a mais rápida mesmo com prorrogação da votação Priorize VEJA no Google
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) concluiu a apuração de 100% das urnas eletrônicas no segundo turno das eleições de 2026 às 23h26 de domingo, 25, mesmo com a prorrogação da votação em seções eleitorais que ainda tinham filas depois das 17h. O resultado foi consolidado 52 minutos antes do registrado no segundo turno de 2022, quando a totalização terminou à 0h18 de segunda-feira. A explicação para a velocidade recorde está, principalmente, na agilidade do envio dos Boletins de Urna (BUs) dos tribunais regionais eleitorais (TREs) para os servidores centrais do TSE, em Brasília.

Por que a prorrogação da votação não atrasou a apuração?

Por volta das 19h, quase todos os Boletins de Urna do país já haviam chegado aos servidores centrais do TSE. Dessa forma, a extensão do horário de votação em algumas seções teve impacto limitado sobre o tempo total da apuração. Embora eleitores ainda estivessem votando em determinados locais depois das 17h, a maior parte dos dados necessários à totalização já havia sido transmitida.

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Considerando o encerramento oficial da votação às 17h, o procedimento levou 6 horas e 26 minutos em 2026. No segundo turno de 2022, foram necessárias 7 horas e 18 minutos. A diferença de 52 minutos representa uma redução no tempo de totalização, apesar das filas registradas em algumas seções eleitorais.

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O que costuma atrasar a divulgação dos resultados?

Em eleições anteriores, a demora na conclusão da apuração, que em algumas ocasiões avançou pela madrugada, esteve geralmente relacionada ao envio de boletins de locais de difícil acesso ou que enfrentavam problemas de conexão. Ou seja, o principal obstáculo nem sempre estava na capacidade dos computadores de somar os votos, mas no tempo necessário para que os resultados chegassem ao sistema central.

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Em 2026, a chegada antecipada dos boletins reduziu esse gargalo. Com os dados de praticamente todo o país disponíveis ainda no início da noite, o TSE conseguiu avançar na totalização sem que a prorrogação da votação em algumas localidades comprometesse o cronograma geral.

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Quando foi possível saber quem venceu?

A agilidade do sistema permitiu conhecer o resultado matemático da eleição presidencial às 21h09, quando Luiz Inácio Lula da Silva (PT) alcançou o percentual de votos considerado irreversível para a vitória. Ao final da apuração, o presidente foi reeleito para o quarto mandato, com 64.256.232 votos, equivalentes a 51,79% dos válidos. Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 59.826.041 votos, ou 48,21%.

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A totalização de todas as urnas foi concluída às 23h26. O resultado foi proclamado pelo presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, que parabenizou os candidatos e destacou o protagonismo do eleitorado brasileiro.

Qual foi a participação dos eleitores no segundo turno?

O segundo turno contou com a participação de 128,2 milhões de eleitores, entre os mais de 158 milhões de brasileiros aptos a votar. A abstenção ficou em 19,2%, abaixo dos 21,08% registrados no primeiro turno.

Durante o pronunciamento de proclamação do resultado, Nunes Marques agradeceu a magistrados, servidores, forças de segurança, profissionais de imprensa, mesários e voluntários que trabalharam nas seções eleitorais. O ministro ressaltou a atuação conjunta dos envolvidos para assegurar um processo que classificou como seguro, transparente e célere.

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Eleições 2026
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
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