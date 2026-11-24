A presidência do Senado Federal determinou que a advocacia da Casa atue perante o Supremo Tribunal Federal na defesa da imunidade parlamentar do deputado e senador eleito Marcel van Hattem (Novo-RS). A medida foi tomada pelo presidente Davi Alcolumbre (União-AP) após uma mobilização articulada por lideranças da oposição na Câmara dos Deputados e no Senado em reação ao processo que tramita na Corte.

O que motivou a decisão do presidente do Senado?

A iniciativa ocorreu após o avanço do processo em que Marcel van Hattem pode virar réu por manifestações feitas na tribuna da Câmara dos Deputados. De acordo com informações repassadas pela assessoria de imprensa do senador Rogério Marinho, a decisão do comando do Senado atende a um pleito formalizado por diferentes frentes do Poder Legislativo.

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Quais lideranças participaram da articulação política?

O movimento reuniu o senador Rogério Marinho, o líder do PL no Senado, senador Carlos Portinho, e o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante. O grupo contou também com a participação do líder da oposição na Câmara, deputado Cabo Gilberto Silva, que atuou na construção do pedido de apoio institucional ao parlamentar gaúcho.

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O que defende a oposição sobre as prerrogativas parlamentares?

Durante ato público promovido no Salão Verde da Câmara dos Deputados, parlamentares oposicionistas afirmaram que não é possível aceitar a interferência sobre prerrogativas dos mandatos. Para as lideranças presentes no protesto, a ação judicial em curso no tribunal atinge a garantia constitucional da imunidade dada aos discursos proferidos na tribuna por congressistas. A mobilização buscou pressionar as instituições em favor de van Hattem antes que ocorra a deliberação presencial definitiva pelos ministros do Supremo Tribunal Federal.

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