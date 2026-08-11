Por popularidade, Renan Santos adotará performance à la Bob Dylan em atos de campanha
Candidato do Missão ao Planalto pretende tocar o próprio jingle com violão e gaita
Candidato do Missão à presidência da República, Renan Santos fará uma performance “à la Bob Dylan” em seus próximos atos de campanha.
Dando a largada nessa iniciativa a partir do próximo domingo, o postulante do Missão ao Planalto adotará uma estratégia que será replicada em quase todos os atos públicos até outubro.
Em busca de popularidade, ele pretende tocar o próprio jingle com violão e gaita.