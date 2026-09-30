Por motivos diferentes, governo e oposição devem pedir por andamento da MP do fim das bets

Concentrados em suas campanhas nas bases eleitorais, lideranças da Câmara e do Senado avaliam que os debates em torno da MP do fim das bets não devem demorar para acontecer logo após o primeiro turno.

De um lado, aliados do governo vão querer dar andamento ao texto encaminhado na semana passada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Aliado do petista, o senador Renan Calheiros já demonstrou disposição em relatar a medida na comissão mista.

Do lado da oposição, também deve haver pressa porque uma MP é válida a partir de sua publicação.

Continua após a publicidade

Por isso, há pressa para apreciar e estabelecer mudanças na proposta – entre os ajustes, está a possibilidade de definir um tempo de transição para que as medidas passem a valer.