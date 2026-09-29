Por fôlego final a Elmano, Lula desembarca no Ceará mais uma vez antes do primeiro turno
Ideia é aproveitar a popularidade de Lula no estado para ampliar as chances de o governador cearense derrotar o tucano já no primeiro turno
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarca no Ceará mais uma vez nesta terça-feira para tentar dar um fôlego na reta final a Elmano de Freitas, candidato ao governo cearense, que tem Ciro Gomes como principal adversário na corrida estadual.
A ideia é aproveitar a popularidade de Lula no estado para ampliar as chances de o governador cearense derrotar 0 tucano já no primeiro turno.