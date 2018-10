O candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, admitiu nesta quinta-feira (11), em entrevista coletiva, a possibilidade de não participar de debates com o candidato do PT, Fernando Haddad.

“Existe a possibilidade sim, é estratégia. Estou vendo o Haddad me desafiando agora: ‘Quero que você me diga o que fez em 28 anos dentro do Parlamento’. Eu responderia para ele: ‘Não roubei ninguém, Haddad’”, afirmou o candidato.

Bolsonaro ainda criticou o adversário: “Eu vou debater o que com o cara que nem poste é, é um fantoche, um pau-mandado, age como um camaleão. As cores do PT agora são verde e amarela. Eu vi o Haddad falar em família, eu vi o Haddad falar em Deus, eu fico até envergonhado”. Ele fazia referência ao novo material de campanha do ex-prefeito de São Paulo, que economizou no vermelho e apostou nas cores da bandeira nacional.

O petista respondeu pelas redes sociais: “Eu não acredito que o deputado vá participar dos debates porque efetivamente ele não tem um plano para o país. A única proposta que ele tem é armar a população”. Haddad também o criticou: “Meu adversário tem 28 anos na Câmara dos Deputados destilando ódio, o tempo inteiro, contra nordestino, contra mulher, contra petista. Ele é um homem impróprio para o debate democrático”.

Eu sou uma pessoa que conversa com todo o mundo político, inclusive com quem pensa diferente de mim. Não é o caso do deputado Jair Bolsonaro, que quer fuzilar quem pensa diferente dele. — Fernando Haddad 13 (@Haddad_Fernando) October 11, 2018

‘Imprensa lixo’

Nesta quinta, Bolsonaro também fez ataques à mídia. À tarde, ele postou um comentário em sua conta no Twitter chamando a imprensa de “lixo”, ao replicar um vídeo em que o suspeito de assassinar um capoeirista em Salvador, na madrugada de segunda, afirma que o crime não teve motivação política, como havia sido noticiado com base na polícia.

Mais tarde, o candidato voltou a atacar a imprensa em encontro com deputados eleitos e correligionários, no Rio. Ele indicou que grande parte da mídia é “de esquerda” e recomendou que os aliados não falem com jornalistas.

“O que eu mais peço a vocês: muito cuidado para conversar com a mídia. Eles não querem fazer uma matéria isenta falando algo que você sonha. Eles querem arranjar uma maneira de pegar uma frase sua, uma escorregada, para me atacar. Muito cuidado, a gente recomenda até se for o caso, nem falar, porque grande parte da mídia é de esquerda e quer de todas as maneiras arranjar um meio de nos desgastar. Não conseguirão”, afirmou.

Bolsonaro também disse ser vítima de notícias falsas. “Nós conseguimos enfrentar as fake news de toda a ordem. E vamos continuar combatendo isso daí. Nós somos completamente diferente deles. Vocês sabem que atentaram contra a minha vida é porque nós sim somos um perigo não para a democracia, mas para aqueles que teimam em não ser brasileiros. Vamos mudar o destino do país”, disse.