A escolha de Luiz Trabuco para comandar o Ministério da Fazenda no próximo mandato de Lula conta com uma sinalização favorável da direção do PT. Embora ressalte que o partido ainda não havia se reunido para discutir formalmente a indicação, o secretário nacional de Comunicação da legenda, Éden Valadares, afirmou que o presidente do Bradesco demonstrou, nos últimos anos, disposição para o diálogo e chegou a se associar aos petistas em críticas à política de juros. “Por diversas vezes ele se juntou ao PT na crítica, por exemplo, às altas taxas de juros que hoje são implementadas no Brasil”, disse, em entrevista ao VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal, nesta quinta-feira, 26. (este texto é um resumo do vídeo acima)

Os desafios do governo Lula 4

Como o PT avalia o nome de Trabuco?

Valadares afirmou que a direção petista e suas principais lideranças confiam na capacidade de Lula de escolher os integrantes do próximo governo. Segundo ele, Trabuco reúne experiência no mercado financeiro e uma trajetória de diálogo com diferentes setores. O dirigente lembrou que o executivo integra o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República e disse que suas manifestações públicas demonstraram preocupação com a combinação entre estabilidade econômica, responsabilidade fiscal e crescimento.

Na avaliação do secretário, a escolha não representa necessariamente um afastamento das prioridades defendidas pelo PT. Ele afirmou que o desafio é conciliar o equilíbrio das contas públicas com a geração e a distribuição de riqueza. “É alguém que atua no mercado financeiro, tem uma carreira longa dentro do banco Bradesco, mas que já demonstrou muita preocupação com relação a gente conseguir combinar estabilidade econômica”, declarou.

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Por que o dirigente compara Trabuco a Palocci e Meirelles?

Para defender a indicação, Valadares recuperou as escolhas de Antonio Palocci para o Ministério da Fazenda e de Henrique Meirelles para a presidência do Banco Central no primeiro governo Lula. Segundo ele, os nomes provocaram desconfiança em setores do PT à época, mas os governos conseguiram combinar responsabilidade fiscal, equilíbrio econômico e crescimento.

O secretário usou o exemplo para sustentar que o partido não adota uma posição dogmática sobre a condução da economia. “Há muitos anos a gente não trava o debate sobre o desenvolvimento do nosso país a partir de dogmas”, afirmou. Ele reconheceu que pode haver críticas internas ao perfil de Trabuco, mas disse que a avaliação predominante é de confiança na capacidade de decisão do presidente. “A média geral do PT é de confiar na capacidade, na condução, na liderança, na competência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva”, concluiu.

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VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.