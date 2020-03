Por causa do coronavírus, esquerda cancela manifestações de 18 de março

View this post on Instagram

POSICIONAMENTO DA UNE SOBRE O #18M Diante do avanço da contaminação do COVID-19 no Brasil, nós, da União Nacional dos Estudantes, acreditamos que esse é um momento de responsabilidade com a saúde do povo brasileiro e por isso em conjunto com outros movimentos, decidimos pelo adiamento dos atos de rua do dia 18, evitando o fomento de grandes aglomerações conforme orientações da OMS e Ministério da Saúde, mas mantendo as greves e paralisações. Quanto às universidades, após a paralisação das aulas, consideramos ser de extrema importância que os conselhos superiores tenham a responsabilidade de debater esse caso, agregando também elementos de equipes técnicas de saúde, para tomar medidas e suspender as aulas para evitar a proliferação do vírus nos locais em que já há suspeita ou confirmação de casos do Coronavírus. Os cuidados com a saúde pública são muito importantes nesse momento, e os estudantes, professores e cientistas têm mostrado a importância da pesquisa e dos hospitais universitários para a contenção da pandemia. Acreditamos que as universidades devem ter uma ação articulada para buscar formas mais eficazes de tratamento e prevenção, demonstrando a importância da ciência na valorização das nossas vidas. Essa lamentável situação de saúde pública só deixou mais evidente a necessidade de mais investimentos e respeito pelas nossas instituições públicas de ensino e saúde. Desse modo, no dia 18.03, a UNE construirá nas redes sociais o grito de indignação com o que tem acontecido no Brasil, com a educação, democracia e desmonte dos serviços públicos. Também utilizaremos nossos canais para alertar aos estudantes brasileiros dos cuidados e precauções necessárias nesse momento, sem pânico, mas com prevenção. Seguimos incansáveis na luta e contribuindo pela contenção da pandemia e assim que tudo estiver sob controle voltaremos a ocupar as ruas de país.

Continua após a publicidade