Por ataque hacker, servidores da Ancine cobram investigação da PF

O Sindicato Nacional dos Servidores das Agências Nacionais de Regulação e a Associação das Servidoras e dos Servidores Públicos da Ancine reagiram ao ataque hacker ocorrido em 12 de outubro ao Sistema Ancine Digital.

Por cerca de 50 horas, usuários que tentaram acessar o sistema eram direcionados a uma página com mensagens de ódio, simbologia nazista, ofensas à população nordestina, ameaças às universidades públicas e propaganda política.

O ataque prejudicou o funcionamento da agência e o atendimento ao público externo, afetando inclusive o recebimento de sistema de controle de bilheteria.

“O episódio é uma agressão à Ancine, aos seus servidores e à sociedade brasileira. Ao atacar nordestinos e ameaçar universidades públicas, os invasores expressam o preconceito contra a diversidade regional, o pensamento crítico e as instituições democráticas. O Sinagências e a Aspac manifestam solidariedade aos grupos atingidos e cobram da Polícia Federal a investigação rigorosa do ataque, a identificação e a responsabilização dos autores, além de esclarecimentos sobre a segurança dos sistemas, a proteção dos dados e a continuidade dos serviços da agência”, afirmam a Sinagências e a Aspac em nota.

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