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Política

Popularidade digital de Lula medida pela Quaest mostra papel de redes na reeleição

Canal de WhatsApp comandado pelo deputado federal, foi fator crucial para o presidente ganhar mais de 10 milhões de votos entre o primeiro e o segundo turno

Por Nicholas Shores Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 nov 2026, 10h35 | Atualizado em 1 nov 2026, 11h37
Durante discurso de vitória, Lula agradece engajamento de Janones em sua campanha de segundo turno
Durante discurso de vitória, Lula agradece engajamento de Janones em sua campanha de segundo turno (Francio de Holanda/VEJA)
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Popularidade digital de Lula medida pela Quaest mostra papel de redes na reeleição Priorize VEJA no Google

Uma das faces mais marcantes da virada inédita que levou Lula à reeleição no último domingo, 25, é o deputado federal André Janones (Rede-MG). O parlamentar vestiu o uniforme de “general” de um exército digital de militantes cuja força extrapolou as fronteiras da interação virtual e manteve um canal de retroalimentação com as mobilizações populares nas ruas organizadas por movimentos estudantis em apoio ao líder petista. Foi esse um dos principais fatores para que, entre o primeiro e o segundo turno, o candidato vitorioso ganhasse impressionantes 10,4 milhões de votos, com reduções históricas das abstenções e dos votos brancos e nulos.   

Já faz muitos anos desde que, para identificar quais sinais presentes nas redes sociais serviriam para produzir votos nas urnas, o CEO da Quaest Consultoria, Felipe Nunes, desenvolveu o Índice de Popularidade Digital (IPD). Construído a partir de 175 variáveis, o algoritmo por trás dele mede a fama, o engajamento, a mobilização, a valência e o interesse provocados por candidatos em sete plataformas digitais — Facebook, Instagram, X (antigo Twitter), TikTok, Wikipédia, Google e YouTube.

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Quanto maior a nota para cada dimensão, mais cresce o índice geral. Os dados produzidos pela ferramenta ajudam a explicar a importância da guerrilha digital comandada por Janones. No dia do primeiro turno, Flávio Bolsonaro marcava 80 pontos no IPD, contra 70,7 de Lula. Nas urnas, o senador chegou à frente, com uma vantagem de 2,2 milhões de votos.

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Nos quatro dias seguintes, quando o “general” recebeu carta branca para comandar a estratégia do petista nas redes e turbinar a distribuição de “missões” no canal de WhatsApp “Exército do Lula”, a popularidade digital do presidente saltou 12,6 pontos, para 83,3, ultrapassando o rival, cujo índice somava 80,4 pontos àquela altura. 

Depois daquela virada, Lula não perdeu mais a dianteira para o Zero Um na medição da Quaest, e chegou à véspera do segundo turno com 82,7 pontos, contra 76,2 do candidato do PL, que acabaria derrotado na eleição presidencial por uma margem de 4,4 milhões de votos.

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Para Felipe Nunes, o “general” do exército digital teve um papel fundamental no resultado da eleição ao assumir a coordenação da mobilização de eleitores da esquerda — que, segundo o cientista político, “deixou-se coordenar” pela primeira vez no segundo turno de 2026 como fruto do “desespero” que a dianteira de Flávio na rodada inicial havia despertado. O vale-tudo de Lula nos gastos públicos melhorou a avaliação do governo, neutralizando críticas dirigidas principalmente ao custo de vida, e o medo da volta da família Bolsonaro transformou-se no principal argumento de Janones. 

“A mobilização de rua da esquerda aconteceu simultaneamente nas redes, especialmente pelo engajamento coordenado pelo Janones”, afirma o CEO da Quaest. Até ali, esse campo se movimentava de forma dispersa, entre diferentes lideranças. Nunca tinha, portanto, conseguido a atuação coordenada nas redes observada na campanha vitoriosa de Jair Bolsonaro em 2018, em que o núcleo digital do capitão reformado tomou conta da pauta nas plataformas. Nesse universo, quem controla os temas das interações consegue a atenção dos usuários. Em um mundo hiperconectado por um sem-número de estímulos ininterruptos, “nada é mais caro e nem mais difícil de conseguir do que a atenção das pessoas”, ressalta Nunes.

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