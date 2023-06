Popularidade de Lula cresce nos setores mais críticos ao PT

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viu sua popularidade avançar nos setores mais críticos ao seu governo, e que dificultaram sua vitória nas eleições do ano passado. A pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 21, mostra que a aprovação do petista à frente do Palácio do Planalto cresceu de 51% para 56%, enquanto a rejeição caiu dois pontos: era 42%, e agora está em 40%. O maior destaque, que ajudou a puxar esses valores para cima, está no desempenho nas regiões Centro-Oeste e Norte: 46% aprovavam a gestão de Lula no último levantamento e, depois de avanço de 10 pontos percentuais, o índice está em 56%.

A reprovação do governo no Centro-Oeste e no Norte do país também caiu substancialmente, de 47% para 42%. Nos últimos meses, o petista tem feito acenos ao agronegócio, que costuma influenciar o eleitorado especialmente nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. No Sudeste, o avanço foi de seis pontos percentuais (de 45% para 51%), e a rejeição caiu três pontos, para 42%. O Nordeste segue sendo a região onde o presidente tem desempenho mais sólido: ele manteve 71% de aprovação.

A região Sul, berço da Operação Lava-Jato e reduto político do senador Sergio Moro (União), por outro lado, é onde o petista historicamente tem seu pior desempenho. Neste momento, é rejeitado por 49% (houve queda de dois pontos percentuais). Ainda assim, ele conseguiu avançar cinco pontos: a popularidade foi de 43% para 48%.

O governo Lula viu ainda crescimento entre o eleitorado evangélico. A rejeição segue maior, mas caiu quatro pontos percentuais: de 55% para 51%. A aprovação subiu de 39% para 44%.

Houve avanço entre os mais escolarizados: o petista tinha 40% de aprovação, e agora marca 45%. É nessa fatia do eleitorado, no entanto, que ele segue com maior rejeição até o momento, no recorte por escolaridade: 52% desaprovam seu governo. Antes, eram 54%, mas a avaliação negativa segue maior que a positiva.

Um cenário similar é visto no recorte por renda: Lula enfrenta, desde o período eleitoral, maior rejeição na fatia da população com maior renda, o que continua acontecendo. Agora, no entanto, sua aprovação cresceu nesse público (de 41% para 46%), enquanto a rejeição caiu de 51% para 49%, o que pode ser considerado uma vitória para seu governo até o momento.

O índice de popularidade do petista cresceu, inclusive, entre eleitores de Jair Bolsonaro (PL). Nesse grupo, a aprovação de Lula foi de 14% para 22%, um crescimento de oito pontos percentuais. A rejeição caiu cinco pontos (de 81% para 76%).

No recorte por idade, destaque para o salto entre aqueles que têm 60 anos ou mais: o crescimento da aprovação é de 10 pontos percentuais (de 51% para 61%), enquanto a reprovação caiu de 40% para 32%. No público de 35 a 59 anos, houve aumento de três pontos em sua reprovação (de 40% para 43%), embora a popularidade tenha crescido um ponto. Agora, está em 54%.